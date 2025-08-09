Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online"

Sáng 9-8, tại phiên họp về kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2025 của UBND TP HCM, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đã thông tin về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, lực lượng vũ trang TP HCM kịp thời tham mưu có hiệu quả những vấn đề liên quan an ninh - quốc phòng.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại phiên họp

Lực lượng vũ trang TP HCM đã phối hợp nắm tình hình từ sớm từ xa, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch; tham mưu vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành công an và quân đội ở TP HCM đã phối hợp triển khai đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Về trật tự xã hội, tội phạm được kéo giảm hơn 37% so với tháng liền kề và giảm hơn 49% so với cùng kỳ năm 2024. Công an TP HCM đã giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như tội phạm ma túy, có yếu tố nước ngoài, tín dụng đen, tội phạm đường phố.

"Đặc biệt, tội phạm cướp, cướp giật tài sản được kéo giảm sâu; hầu hết các vụ việc được điều tra, khám phá với tỉ lệ 100%" - Trung tướng Mai Hoàng khẳng định.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, công tác phối hợp để phòng chống tội phạm giữa quân đội và công an rất chặt chẽ, hiệu quả, nhất là phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Điển hình là chuyên án phối hợp khám phá vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về TP HCM, khởi tố 4 bị can, thu giữ 23,4 kg ma túy tổng hợp.

Trung tướng Mai Hoàng cho hay tình hình tội phạm ma túy phức tạp. Riêng chuyên án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, đến nay, Công an TP HCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm tại 36 tỉnh, thành (sau khi sáp nhập còn 19 tỉnh, thành), khui từng vỏ bọc của các tay trùm ma túy.

Công an TP HCM đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP HCM nhìn nhận tình hình tội phạm giảm nhưng nếu không tập trung sẽ có nguy cơ giảm không bền vững.

Theo ông Mai Hoàng, vẫn còn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động không đúng quy định, đúng mục đích. Trong 7 tháng đầu năm, Công an TP HCM đã khởi tố 4 vụ mua bán người với 27 bị can.

Với tình trạng "bắt cóc online", Công an TP HCM đã giải cứu 28 người bị hại. Đầu tháng 8, ngành công an đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia. Do đó, Trung tướng Mai Hoàng cho rằng cần phải tuyên truyền, phòng ngừa để nhận diện loại tội phạm này.

Thời gian tới, Giám đốc Công an TP HCM cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh TP HCM nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phối hợp quản lý vùng biên, đặc biệt là vùng biển đảo; kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép...