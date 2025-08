Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online"

Lập tổ hình sự đặc biệt

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã lập tổ công tác chuyên trách xử lý các vụ "bắt cóc online" do trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó trưởng phòng, làm tổ trưởng. Thành viên của tổ hình sự đặc biệt này còn gồm nhiều chỉ huy, cán bộ các đội nghiệp vụ. Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp "bắt cóc online", người dân hãy gọi đến số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.