Công an Hà Nội khởi tố một giám đốc người nước ngoài về tội trốn thuế

Công ty TNHH Durian. Ảnh internet

Theo Công an TP Hà Nội, qua nắm tình hình Phòng An ninh kinh tế phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật . Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.

Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.

Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu (tái xuất), ông Stephen Ward Kim đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật để trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Stephen Ward Kim về tội "Trốn thuế".

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.