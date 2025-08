Sau trưởng thôn Kho Vàng là anh trưởng bản cứu hơn 90 người: Những trái tim giữ làng trong cơn lũ dữ

Khi thiên tai ập xuống, có những con người âm thầm bước ra từ bóng tối, không một giây do dự, không màng hiểm nguy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Họ không phải người nổi tiếng, chẳng có hào quang truyền thông càng không mang trên vai những chức danh hào nhoáng. Họ là những trưởng thôn, trưởng bản, là người "ăn cơm nhà lo việc làng", sống giữa bà con, hiểu từng con suối, vách núi và khi hoạn nạn ập đến, họ sẵn sàng gánh vác hiểm nguy để giữ lấy bình yên cho bản làng.

Đó là chàng trai trưởng bản 26 tuổi Mùa A Thi giữa đêm lũ dữ vẫn đổ đèn pin chạy từng nhà, cõng người già, dìu trẻ nhỏ thoát khỏi dòng nước đục ngầu. Hay như trưởng thôn Kho Vàng, anh Ma Seo Chứ người đã kịp thời phát hiện vết nứt nguy hiểm trước khi bão Yagi đổ bộ, lập tức vận động 115 người dân di dời lên vùng cao trong vòng 8 tiếng và cứu tất cả khỏi trận sạt đất kinh hoàng.

Cả hai không cùng thời điểm, không chung địa phương, nhưng lại gặp nhau ở một điểm, trái tim vì người dân. Chính họ, bằng hành động lặng lẽ mà vĩ đại, đã khiến hàng triệu người Việt Nam rung lên vì xúc động tự hào.

Trưởng bản Háng Pu Xi giúp 90 người dân thoát lũ dữ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong Online, vào rạng sáng ngày 1/8, bản Háng Pu Xi thuộc xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên hứng chịu trận lũ quét kèm sạt lở đất nghiêm trọng, khi nước và đất đá đổ ập xuống, nhấn chìm cả khu vực. Trong tình thế hiểm nguy, Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) đã có hành động dũng cảm và kịp thời cứu thoát toàn bộ 90 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm.

Chia sẻ với VTV, anh Thi nhớ lại, hơn 2h sáng, trời đổ mưa nặng hạt; nước từ sườn núi ào ào tràn về. Dự đoán có chuyện chẳng lành, người trưởng bản đã liên tục gọi điện thúc giục các hộ sinh sống bên sườn núi và ven các khe nước nhanh chóng rời khỏi nhà, lên điểm cao để lánh nạn.

Anh Mùa A Thi (26 tuổi) - trưởng bản Háng Pu Xi. Ảnh: Thái Dương

"Mưa to nên mình gọi điện sang khu bên này hỏi xem có an toàn không, có sạt lở đất không thì nghe thấy nhiều người khóc, đất bắt đầu sạt lở, mình kêu gọi anh em đưa các con di dời đến nơi an toàn", anh Mùa A Thi (Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) chia sẻ.

"Tính mạng là quan trọng nhất, tài sản mất cũng được, không sao", lời nhắn nhủ qua điện thoại ngay trong đêm của Trưởng bản Mùa A Thi đã giúp hơn 40 hộ dân ở bản Háng Pu Xi kịp thời chạy thoát thân khỏi cơn lũ dữ.

Trưởng bản Mùa A Thi (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở, lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Chia sẻ với báo Vietnamnet, anh Thi cho biết thêm, khoảng 3h30, anh cùng vài thanh niên chạy đến bờ suối, lúc này phần lớn người dân đã kịp sang vị trí an toàn. Còn 10 hộ đứng trú ở khu vực cực kỳ nguy hiểm, trong đó có 3 cụ già không chịu rời đi, anh lập tức huy động người cõng, dắt từng cụ qua suối. Đến 4h20, toàn bộ 21 hộ với 90 người đã tập trung ở điểm cao, đảm bảo an toàn.

"Chưa đầy một tiếng sau, tiếng 'đùng đùng' dữ dội vang lên từ đầu nguồn. Dòng lũ quét cuồn cuộn lao xuống, san phẳng nhà cửa, vườn tược", anh Thi nói.

Trưởng thôn Kho Vàng 8 giờ sáng thấy vết nứt, 4 giờ chiều di dời 115 người dân

Trong những cơn quần thảo kinh hoàng của cơn bão số 3 Yagi vào tháng 9/2025, câu chuyện về 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã may mắn thoát khỏi vụ sạt lở đất nhờ quyết định của vị trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ (SN 1991) đã khiến nhiều người không thể quên. Chính anh là người đã quyết định đã đưa toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng tới nơi an toàn, rời khỏi chỗ ở cũ - nơi có khả năng bị sạt lở rất cao.

Anh Ma Seo Chứ chia sẻ : "Trước khi bão số 3 đổ bộ, chính quyền xã đã có thông tin tới tôi để thông báo tới bà con cảnh giác về nguy cơ sạt lở, cùng với đó đã mưa 2 ngày và thấy sạt lở xung quanh nhiều quá. Nên sáng ngày 9/9, tôi có vận động anh em đi kiểm tra trên đỉnh đồi xem có vết nứt nào không, sợ nó sập xuống.

Sau khi phát hiện vết sạt lở lớn cùng các vết nứt ở ruộng, tôi kêu gọi, vận động bà con trong thôn cùng nhau chặt cây vầu, dùng bạt để dựng lán trại, di dời bà con lên khu đất cao trên đỉnh đồi".

Chỉ trong vòng 8 tiếng, toàn bộ 115 người dân, trong đó có 50 trẻ em, đã được đưa đến khu vực an toàn. "Lúc tôi đi kiểm tra là khoảng 8h, lúc bà con đi chặt cây vầu là 9h, đến khoảng 2h -4h chiều bà con di dời lên trên đồi".

Những ngày sau đó, người dân trong thôn phải trú tại lán trại tạm bợ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thực phẩm, nước sạch và nơi trú ngụ đều thiếu thốn. Anh Chứ lại tiếp tục cùng mọi người tất bật điều hành việc vận chuyển, tiếp tế lương lực, nhu yếu phẩm cho 17 hộ dân trong thôn đang lánh tạm trên núi, để bà con sớm có một cuộc sống bình yên sau cơn lũ dữ.

Vì hành động dũng cảm và kịp thời trong trận lũ quét ấy, anh Ma Seo Chứ đã trở thành một trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn tại WeChoice Awards 2024 – như một lời tri ân dành cho người trưởng thôn giản dị mà quả cảm, người đã dùng cả trái tim để bảo vệ sinh mạng của bà con mình.

Thiên tai rồi cũng sẽ qua, hoa rồi cũng sẽ lại mọc trên những vùng đất từng vùi lấp bởi những đất đá, những đau thương, cuộc sống người dân rồi cũng sẽ dần ổn định nhưng chắc chắn với người dân Kho Vàng, bản Háng Pu Xi hay hàng chục triệu người dân Việt Nam vẫn sẽ mãi nhớ đến những người đã dùng tất cả trách nhiệm, nhiệt huyết của bản thân vì cộng đồng, giúp bao người được "hồi sinh".