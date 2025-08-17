Trước tuổi 60 nhất định phải làm xong 3 việc này: Không giàu vẫn là “người thắng cuộc” trong đời

Thực ra, sống ở đời không cần so đo cao thấp, chỉ cần tự mình sống thanh thản đó đã là thành công lớn nhất. Đến tuổi 60, những thăng trầm cơ bản đã trải qua, những trải nghiệm cũng đã dần lắng đọng. Và nếu trước mốc 60 tuổi, một người có thể làm trọn vẹn được ba việc này, thì dù tiền nhiều hay ít, cũng đã có thể coi là “người thắng cuộc” trong đời: sống thấu đáo, vững vàng và an yên.

1. Giữ cơ thể khỏe mạnh

Tuổi trẻ thường nghĩ cơ thể có thể gắng gượng, thoải mái thức khuya, tiệc tùng, ăn uống thất thường. Nhưng khi bước vào tuổi xế chiều, sức khỏe chính là yếu tố quyết định cuộc sống có thoải mái hay không.

Người thật sự hiểu giá trị cuộc đời sẽ sớm chú ý gìn giữ thân thể: hạn chế rượu bia, không thức khuya, duy trì vận động, dù chỉ là đi bộ nửa giờ mỗi ngày; ăn uống thanh đạm, đúng giờ; khám sức khỏe định kỳ và chữa trị kịp thời khi có bệnh.

Nếu đến 60 tuổi vẫn có thể tự đi chợ, tự nấu ăn, vui vầy cùng con cháu mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, thì đó đã là may mắn vô cùng. Bởi như câu nói quen thuộc: “Trẻ thì lấy sức khỏe đổi tiền, già lại lấy tiền đổi sức khỏe”, nhưng khi phải dùng tiền để đổi, chưa chắc đã còn kịp.

2. Dạy con trưởng thành

Làm cha mẹ, nỗi bận lòng lớn nhất là con cái. Nếu trước tuổi 60, con cái đã trưởng thành, biết sống đàng hoàng, có công việc ổn định, biết hiếu thuận và tự lập, thì đó là phúc phần của cha mẹ.

Người “thắng cuộc” trong đời không chỉ nuôi con đủ ăn đủ mặc, mà quan trọng hơn là dạy con đạo làm người: trung thực, biết chịu khó, có trách nhiệm. Khi con trưởng thành, tự biết theo đuổi điều mình muốn, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, dù không kiếm nhiều tiền nhưng sống ngay thẳng, biết quan tâm cha mẹ, thì cũng đã là niềm an ủi lớn.

Người xưa dặn: “Con giỏi hơn ta, cần gì để tiền; con kém hơn ta, để tiền cũng vô ích”. Vậy nên, cho con cái một nền tảng đạo đức, một khả năng tự lập mới chính là tài sản quý giá nhất cha mẹ có thể để lại.

3. Có tích lũy tài chính

Tuổi 60 cũng là lúc nhu cầu chi tiêu tăng cao: sức khỏe bắt đầu có vấn đề, con cháu đôi khi cần hỗ trợ. Nếu không có chút tích lũy, cuộc sống rất dễ rơi vào cảnh chật vật.

Người khôn ngoan không phung phí, cũng không liều lĩnh đầu tư mù quáng, mà biết giữ lại một khoản ổn định để phòng thân. Số tiền đó không cần quá lớn, chỉ cần đủ để trang trải tuổi già, ứng phó khi có biến cố, thì đã là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Có khoản tích lũy trong tay, người già không phải lo ngại chuyện viện phí, không phải thấp thỏm trông chờ con cái, cũng không trở thành gánh nặng cho gia đình. Như tục ngữ nói: “Một đồng tiền có thể làm khó anh hùng”, nên khi tuổi đã cao, có của để dành mới có thể sống thảnh thơi.

Có thể nói, làm “người thắng cuộc” trong đời không phải là nhiều tiền, nhiều quyền mà là sống an lành và hạnh phúc. Trước tuổi 60, nếu giữ được thân thể khỏe mạnh, nuôi dạy con cái nên người và tích lũy được một khoản phòng thân, thì đó chính là thành tựu lớn nhất của đời người.

Người xưa dạy: “Gieo nhân lành, gặt quả ngọt”. Những gì vun trồng từ khi còn trẻ sẽ quyết định sự thanh thản ở tuổi xế chiều. Biết trân trọng ba điều này, cuộc đời mới thực sự trọn vẹn và an nhiên.