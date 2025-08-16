Phú Thọ: Triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp dưới vỏ bọc “đầu tư tiền số”

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TPHCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua trang website: https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình trinh sát xác định, ngày 9-8, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (thuộc xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng gồm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Cơ quan công an cũng tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số; nhiều người đã tỉnh ngộ, bảo toàn được tài sản cá nhân.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Để hoạt động tội phạm, Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia. Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (sinh năm 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (sinh năm 1977, trú tại TPHCM) cùng nhiều đối tượng khác giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính…

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6-2024 đến tháng 7-2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng.