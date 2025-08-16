Hoàn cảnh của tài xế công nghệ bị sát hại trong đêm, nghi phạm 18 tuổi khai "do hoảng loạn"

Những thông tin liên quan vụ nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (TP. HCM) vào khoảng 22 giờ đêm 15/8 vẫn đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Nạn nhân được xác định là anh L.H.P. (47 tuổi, quê Bạc Liêu, hành nghề xe ôm).

Thông tin trên Dân Trí, ông L.T.H., em ruột của nạn nhân cho biết, ông P. có một đời vợ, đã ly hôn từ lâu. Anh em ông P. thuê phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TP. HCM (huyện Bình Chánh cũ). Công việc hàng ngày của ông P. là chạy xe ôm công nghệ. Khoảng 18h ngày 15/8, ông P. điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ để hành nghề, mưu sinh. Đến khuya, người em trai nhận được tin dữ về anh.





Ông P. tử vong trong tư thế dựa lưng vào tường. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt nghiêm trọng. Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy hiệu Future cùng với một túi xách. Chiếc ví bên trong túi xách vẫn còn nguyên vẹn. Theo nội dung camera an ninh nhà dân, ông P. đã truy đuổi nghi phạm 1 đoạn rồi quay lại con hẻm và tử vong tại đây.

Đến rạng sáng nay (16/8), nghi phạm gây án - Châu Phú Tính (18 tuổi), đã bị bắt. Chiều cùng ngày, Công an TP. HCM lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính đã làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên báo PLO, khi làm việc với công an, Tính khai tự mua dao, đặt cuốc xe 45 nghìn đồng để đến địa điểm trên với ý định ban đầu là cướp tài sản.

Đến nơi Tính lấy hung khí giấu sẵn trong người ra hù dọa, khống chế ông P. để cướp xe, điện thoại và tiền để ra Hà Nội làm ăn. Ông P. chống cự. Tính khai "do hoảng loạn quá" nên đã dùng dao đâm một nhát vào cổ ông P., sau đó bỏ chạy. Đối tượng ném dao vào một bụi chuối gần đó rồi bỏ trốn nhưng chỉ không lâu sau thì bị bắt.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.