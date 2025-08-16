Lời khai lạnh người của đối tượng sinh năm 2007 sát hại tài xế xe ôm trong hẻm vắng ở TP.HCM

Liên quan đến vụ người đàn ông mặc áo tài xế xe công nghệ bị sát hại trong con hẻm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây tạm giữ C.P.T. (SN 2007, quê Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "giết người, cướp tài sản".

Nạn nhân được xác định là ông L.H.P. (SN 1978, quê Bạc Liêu, hành nghề xe ôm công nghệ).

Đối tượng sát hại tài xế xe ôm bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Bước đầu tại cơ quan điều tra, T. khai cần tiền làm ăn, muốn cướp xe, điện thoại của nạn nhân bán lấy tiền ra Hà Nội. Theo đó, tối 15/8, T. thuê xe ông P. chở đến địa điểm trên với giá 45 ngàn đồng. Đến nơi T. lấy hung khí giấu sẵn trong người ra hù dọa, khống chế ông P. để cướp xe, điện thoại và tiền.

Ông P. chống cự. Do hoảng loạn nên T. đã dùng dao đâm một nhát vào cổ ông P. sau đó bỏ chạy. T. ném dao vào một bụi chuối gần đó rồi bỏ trốn nhưng chỉ không lâu sau bị bắt.

Trước đó, một camera của nhà dân trong hẻm ghi lại được hình ảnh ông P. điều khiển xe máy chở T. đi qua đường Huỳnh Thị Mai, sau đó quay đầu lại đi vào trong hẻm 314. Trong clip chỉ thấy hình ảnh ông P. ôm cổ đuổi theo nghi can một đoạn rồi ngồi gục xuống.

Hiện trường nơi ông P. bị sát hại. Ảnh: Công an nhân dân

Ảnh: Tiền phong

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào khoảng 22h đêm 15/8 tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM xảy ra vụ án mạng.

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi nghe tiếng la hét, họ nhìn thấy ông P. đang giằng co với một nam thanh niên. Mặc dù bị đâm một nhát vào cổ, ông P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công. Chạy được một đoạn, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy, túi xách và ví tiền của ông P. vẫn còn nguyên vẹn.