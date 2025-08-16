Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?

Ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an - Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hà Nội), từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngô Thị Thêu là vợ của Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter), một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra. Thêu bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”, theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10-12-2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Tổ công tác dẫn giải Ngô Thị Thêu tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Công an

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu, đồng thời gửi đề nghị hỗ trợ xác minh, truy bắt đến Văn phòng INTERPOL tại Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 22/5, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại nước này. Sau khi xác minh, Thêu đúng là đối tượng bị Việt Nam truy nã quốc tế nên cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an

Được sự phê duyệt của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14 và 15/8, Tổ công tác liên ngành của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng về nước.

Đến 21 giờ ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục tố tụng, thi hành lệnh bắt giữ bị can theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Vợ chồng Mr Hunter trong đường dây lừa đảo 5.300 tỷ đồng

Trước đó, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã thông tin liên quan về vụ lừa đảo trên không gian mạng do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng tiết lộ một thông tin cực quan trọng: Hiện tại đã xác định được vị trí của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và đang phối hợp với Interpol quốc tế truy bắt đối tượng này.

Như vậy, cả vợ chồng Mr Hunter đều đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi đường dây lừa đảo 5.300 tỷ đồng bị phanh phui xong Ngô Thị Thêu hiện đã bị dẫn độ về nước. Thêu bị cáo buộc phạm tội "Không tố giác tội phạm", trong khi chồng cô ta điều hành "đế chế" lừa đảo nghìn tỷ.

Hình ảnh siêu xe, đồ hiệu tạo cho Lê Khắc Ngọ vỏ bọc hoành tráng. Ảnh: Tiktok

Lê Khắc Ngọ được biết đến với biệt danh Mr. Hunter (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam đã bị công an triệt phá cùng với Phó Đức Nam (Mr. Pips).

Trong suốt nhiều năm qua, Lê Khắc Ngọ, biệt danh Mr. Hunter, đã xây dựng cho mình hình ảnh của một nhà đầu tư thành công, truyền cảm hứng từ hành trình "tay trắng làm nên triệu đô". Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan công an triệt phá cùng đường dây lừa đảo tài chính quy mô hơn 5.300 tỷ đồng, những gì được gọi là "thành công" ấy đang bị bóc trần là lớp vỏ nguy hiểm, che đậy một kịch bản lừa đảo tinh vi bậc nhất Việt Nam.

Theo những gì Lê Khắc Ngọ từng công bố trên nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội, anh ta xuất thân từ một gia đình bình thường, từng mắc nợ hơn 2 tỷ đồng khi mới 20 tuổi do thất bại khởi nghiệp. Nhưng bằng “quyết tâm và ý chí phi thường”, Ngọ khẳng định mình đã vươn lên trở thành nhà đầu tư tự do thành công, cố vấn cho nhiều công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế. Câu nói “Chúng ta chỉ trưởng thành khi đi qua giông bão” được anh ta nhắc đi nhắc lại như khẩu hiệu sống, thu hút sự đồng cảm và ngưỡng mộ từ nhiều người trẻ.

Ngọ tự cho biết bản thân đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, tổ chức hơn 100 buổi chia sẻ, hỗ trợ hơn 1.000 nhà đầu tư, và có một cộng đồng riêng với hơn 720 thành viên trên Telegram, nơi anh ta thường xuyên livestream chia sẻ “chiến lược giao dịch vàng thế giới” và các khóa học đầu tư "cao cấp".

Tuy nhiên, cơ quan công an đã lật tẩy "bức tranh" hào nhoáng đó. Lê Khắc Ngọ không chỉ là một hình mẫu thành công ảo, mà là một mắt xích chủ chốt trong đường dây lừa đảo tài chính liên tỉnh và xuyên quốc gia do Phó Đức Nam cầm đầu. Cả hai đã cấu kết để lập ra hàng chục sàn giao dịch giả mạo, đội lốt các sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế, nhằm chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư.

Lê Khắc Ngọ thường xuyên tổ chức chia kẻ kinh nghiệm làm giàu, thực chất để tạo vỏ bọc lừa đảo. Ảnh: Tiktok

Với khả năng ăn nói, thuyết phục và phong cách “chuyên gia đầu tư thành đạt”, Ngọ đã đánh trúng tâm lý nhẹ dạ, ham học hỏi và mong muốn đổi đời nhanh chóng của nhiều người. Không ít nhà đầu tư đã bị dụ dỗ từ những lời mời chào: “đặt lệnh cùng chuyên gia”, “chốt lời mỗi ngày”, hay “hành trình trở thành triệu phú trong 3 tháng”.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Đức Nam, Ngọ đã thành lập và vận hành 44 văn phòng trên cả nước, tuyển dụng hơn 1.900 nhân viên đóng vai tư vấn tài chính và “sale đầu tư”. Các văn phòng này chủ yếu đặt tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, và mở rộng sang Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, hoạt động như những công ty thật với mô hình chuyên nghiệp, đầy đủ bộ máy nhân sự, website, hotline, tài liệu đào tạo.

Mô hình lừa đảo được thiết lập tinh vi nhằm tạo cảm giác tin tưởng: với các khoản đầu tư nhỏ, nhà đầu tư được cho “thắng” và rút tiền về được. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào tăng lên, hệ thống sẽ âm thầm điều chỉnh để khiến người chơi thua lỗ và không thể rút được tiền. Cuối cùng, toàn bộ tài sản đầu tư “bốc hơi” mà không có dấu vết pháp lý rõ ràng vì tất cả hoạt động đều diễn ra trên nền tảng ảo.

Cho đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập gần 1.100 người có liên quan đến đường dây lừa đảo này, thu giữ trên 5.300 tỷ đồng. Với quy mô rộng lớn, tổ chức chặt chẽ và sự tham gia của các đối tượng có kiến thức chuyên sâu về công nghệ và tài chính, vụ việc được nhận định là một trong những vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam.