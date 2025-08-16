Vụ dàn dựng clip nhạy cảm trong xe Mercedes ở Ninh Bình: Động thái bất ngờ từ 3 nam thanh niên

Liên quan đến vụ clip có "cảnh nóng" trong xe Mercedes màu đỏ ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận mới đây, tối 15/6, 3 nam thanh niên tham gia dàn dựng đoạn clip đã cùng xuất hiện trong video, gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

Cùng xuất hiện trong đoạn clip, một nam thanh niên ngồi giữa nói, "Em là người đã quay clip có liên quan đến chiếc xe Mercedes đỏ vùa qua. Lời đầu tiên, em xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể cộng đồng mạng, cũng như những người đã xem clip và thấy bức xúc về hành động của chúng em. sau khi vụ việc xảy ra, em cũng nhận ra hành động của chúng em rất là sai và thiếu suy nghĩ, nó gây ra hình ảnh xấu và tạo dư luận không tốt đến cộng đồng mạng.

3 nam thanh niên gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng

Khi quay clip, chúng em không lường trước được hết hậu quả và mức độ lan truyền của nó. Bây giờ chúng em đã nhận ra bài học sâu sắc. Mong nhận được sự cảm thông, tha thứ từ mọi người", nam thanh niên bày tỏ.

Đoạn clip trên sau đó đã được đăng tải lên trên TikTok và trang Facebook Q.S kèm theo dòng chia sẻ, Thời gian vừa rồi thì em có đăng tải một clip, gây ra hình ảnh không tốt và tạo nên dư luận không xấu cho cộng đồng mạng. Em chân thành xin lỗi vì sự bồng bột thiếu suy nghĩ của bản thân. Mong mọi người thông cảm và tha thứ cho em sai lầm này. Em hứu sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ sống và làm việc một cách tích cực hơn. Em xin chân thành cảm ơn ạ…".

Trước đó, tối 11/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh trên một chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường Lê Duẩn (phường Phủ Lý, Ninh Bình). Góc máy quay lén từ bên ngoài xe cho thấy cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa nam tài xế và một phụ nữ ngồi cạnh.

Người phụ nữ trên ô tô là do 3 thanh niên dàn dựng, đóng giả gái.

Sáng 12/8, tài khoản đăng tải video này lên tiếng đính chính, cho biết tất cả hình ảnh chỉ là dàn dựng. Trong video đính chính, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 thanh niên gồm V. (sinh năm 2001); N.V.K. (sinh năm 1997) cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (sinh năm 1992, trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng…

Được biết, cả 3 thanh niên bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội...

Theo đó họ, đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Nhóm người dàn dựng, đăng clip "cảnh nóng" trên xe Mercedes ở Ninh Bình làm việc với cơ quan công an

Tại cơ quan công an, 3 nam thành niên thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự hối hận, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ clip và cam kết không tái phạm.