VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính đang gây xôn xao mạng xã hội

Theo đó, VinFast cho biết, trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nội dung chia sẻ từ Khách hàng Phạm Văn Chính về chiếc xe VinFast VF 3 đang đổ đèo Đá Trắng (Hòa Bình) thì xe bị bó phanh, quay tròn và va chạm với vệ đường.

Sau khi cứu hộ xe về Xưởng dịch vụ, VinFast đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Xưởng dịch vụ để kiểm tra, đánh giá và ghi nhận tình trạng như sau:

Xe gặp sự cố khi đang đi xuống dốc và vào cua. Mặt đường ướt do thời tiết mưa nhỏ. Xe bị va chạm phía đầu và sau xe, túi khí người lái và dây đai an toàn phía trước 2 bên có kích hoạt.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hệ thống lái xe không ghi nhận cảnh báo lỗi hệ thống lái trước thời điểm va chạm, tình trạng lắp đặt các chi tiết hệ thống lái bình thường.

Đồng thời, hệ thống phanh không ghi nhận có cảnh báo lỗi trước thời điểm va chạm, tình trạng lắp đặt các chi tiết hệ thống phanh bình thường. Cụ thể:

Thứ nhất, bề mặt má phanh và trống phanh không xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt. Đo kiểm guốc phanh và trống phanh nằm trong tiêu chuẩn;

Thứ hai, không có dấu hiệu rò rỉ dầu phanh;

Thứ ba, hành trình bàn đạp phanh trong điều kiện tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra lực phanh khi xuất xưởng nằm trong tiêu chuẩn của Nhà sản xuất;

Thứ tư, dữ liệu xe không ghi nhận cảnh báo lỗi trên xe trước thời điểm xe bị va chạm. Ngay trước khi xảy ra va chạm, dữ liệu hệ thống ghi nhận người lái có thao tác đạp phanh và đánh lái với tốc độ xe khoảng 59 km/h.

Từ kết quả trên, VinFast và Xưởng dịch vụ đã thông báo đến Khách hàng Phạm Văn Chính về kết luận: nguyên nhân xảy ra va chạm không đến từ vấn đề kỹ thuật của xe, không ghi nhận tình trạng bó phanh. Các hệ thống phanh, hệ thống lái trên xe hoạt động bình thường trước thời điểm va chạm, không ghi nhận cảnh báo bất thường. Do đó, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành, theo đúng điều khoản, điều kiện của chính sách bảo hành VinFast đã công bố.

Trong thông báo, VinFast cũng đề nghị khách hàng không lan truyền các thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp của VinFast.