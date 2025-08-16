Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỷ đồng, khống chế, bắt giữ 139 đối tượng

Ngày 16/8, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã (cùng SN 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. Các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá. Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, đường đi dòng tiền của các đối tượng.

Đến ngày 23/7, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch chặt chẽ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong hơn 7 tháng hoạt động (từ 21/12/2024 đến 23/7/2025), đường dây tội phạm do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan. Thu giữ tang vật gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Hiện nay, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn này thể hiện rõ bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ của lực lượng Công an TPHCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì bám sát đối tượng, xử lý tình huống nghiệp vụ chính xác, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả cho toàn bộ quá trình phá án.

Đây không chỉ là chiến công xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, mà còn khẳng định quyết tâm của Công an TPHCM trong việc kiên quyết tấn công, triệt xóa tội phạm công nghệ cao, tội phạm đánh bạc, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng không gian mạng, nhằm giữ vững ANTT, an toàn xã hội, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.