Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong tà áo dài tại Human Act Prize 2025, bật mí một kế hoạch đặc biệt sắp tới

Ngày 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025, với chủ đề “Kiên trì phụng sự”. Đây là giải thưởng cấp quốc gia thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Chương trình do Báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp đồng hành thực hiện.

Nếu “Dấu ấn tiên phong” (2023) vinh danh những người mở lối dấn thân vì cộng đồng, “Cộng đồng kiến tạo” (2024) ghi dấu tập thể biết kết nối, hợp lực để tạo tác động sâu rộng, thì đến mùa giải 2025, hành trình ấy tiếp tục bằng tinh thần “Kiên trì phụng sự” – bền bỉ nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị nhân văn đã được gieo mầm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Báo Nhân Dân, VCCorp cùng đông đảo khách mời, nghệ sĩ, nhà báo và các gương mặt tiêu biểu trong hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, buổi họp báo cũng có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh - một trong những đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam. Rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, người đẹp chia sẻ niềm vinh dự khi tham dự buổi họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba năm 2025.

“Hôm nay là một sự vinh hạnh rất là lớn với Trúc Linh, khi lần đầu tiên có mặt tại giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2025. Trước đây, Trúc Linh cũng đã biết đến lễ trao giải thường niên này và thấy rất cảm kích cũng như biết ơn, trân trọng vì giải thưởng luôn đề cao những dự án vì cộng đồng, cũng là những giá trị nhân ái mang đến cho cộng đồng, xã hội. Trúc Linh hy vọng rằng, trong tương lai sẽ có những dự án tốt đẹp hơn cho cộng đồng.” - Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ.

Nàng hậu cho biết, với cương vị là Hoa hậu Việt Nam, cô luôn ý thức rõ về sứ mệnh và trách nhiệm của mình, không chỉ trong việc hoàn thiện bản thân mà còn trong việc cống hiến cho xã hội.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

“Đối với bản thân Trúc Linh, khi trở thành hoa hậu Việt Nam, mình cũng phải hiểu được bản thân sẽ mang một sứ mệnh và một trách nhiệm rất lớn. Không chỉ cống hiến cho bản thân mình mà còn phải cống hiến cho cộng đồng và cho xã hội. Và kiên trì phục sự ở đây không phải là chúng ta chỉ thể hiện những hành động lớn lao nhất thời mà đó là một quá trình kiên trì và bền vững để có thể tạo ra những giá trị thật, những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, thật sự có ích.

Với hy vọng có thể mang sự đóng góp nho nhỏ của mình đến với cộng đồng, Trúc Linh cũng đang và đã lên dự định một dự án nhân ái để trong tương lai mình sẽ cùng mọi người đồng hành và phát triển, giúp đỡ cho xã hội ngày càng phát triển.”

Trong phần trò chuyện, Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng nhắc đến dự án “Ánh sáng vùng cao” của Công ty Điện lực Việt Nam, một trong những sáng kiến đem lại nhiều tác động thiết thực.

“Đây là một dự án không chỉ thắp sáng ở những vùng cao mà còn hỗ trợ ở những cơ sở y tế, trường học, bệnh viện hay là những chính sách công. Trúc Linh nghĩ đây là một cái dự án rất là bổ ích, ý nghĩa, mang đến ánh sáng cho vùng cao, giúp cho mọi người có thêm điều kiện kinh tế. Có điện, có đèn, có ánh sáng đầy đủ thì có điều kiện học tập tốt hơn.”

Có thể nói, với tinh thần “Kiên trì phụng sự”, Human Act Prize 2025 hứa hẹn tiếp tục trở thành nơi ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực bền bỉ, lặng thầm nhưng giàu sức lan tỏa của các cá nhân, tập thể vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.