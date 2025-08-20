Ninh Bình 'siết' du lịch mạo hiểm sau vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Trước đó, ngày 13/8, anh N.Q.M. (33 tuổi, trú tại Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan và nghỉ lại tại khu vực Bống, nằm sâu trong rừng, cách cổng vườn khoảng 20km, nơi không có sóng điện thoại.

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Sáng 14/8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến tham quan cây chò chỉ ngàn năm, sau đó vào động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2km) và mất tích. Đến ngày 19/8, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân cách cửa động khoảng 500m, tại khu vực hố sâu hiểm trở. Ngày 20/8, thi thể được đưa ra khỏi rừng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau sự việc, Sở Du lịch Ninh Bình lưu ý, loại hình du lịch trong rừng như trekking (đi bộ khám phá rừng núi), leo núi, đạp xe, tham quan hang động, cắm trại... ngày càng được nhiều du khách lựa chọn, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, trong đó có trường hợp nạn nhân tử vong vừa qua.

Để hạn chế rủi ro, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị chính quyền các địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch: Tăng cường đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn và cắm mốc chỉ đường trong rừng; Phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép; Đảm bảo phương án an toàn khi tổ chức tour, đặc biệt ở các tuyến, điểm du lịch mạo hiểm.

Với khách du lịch, Sở khuyến cáo: Tuyệt đối không tự ý leo núi, trekking hoặc đi sâu vào rừng khi chưa có hướng dẫn viên hoặc lực lượng chức năng đi kèm; Luôn đi theo đoàn, không tách nhóm, không đi một mình; Trang bị quần áo gọn gàng, giày leo núi phù hợp; mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng, đồ y tế cơ bản, nước uống và đồ ăn nhẹ; Giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên, tuân thủ tín hiệu tập trung; báo ngay khi cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố; Không xâm hại cảnh quan, không tiếp xúc với động thực vật lạ.

Sở Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh: An toàn phải được đặt lên hàng đầu, du khách không nên mạo hiểm tự khám phá rừng một cách tự phát, tránh những sự cố đáng tiếc như vụ việc vừa xảy ra.