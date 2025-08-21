Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert

Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:59 21/08/2025
Hàng ngàn người dân, chủ yếu là bạn trẻ, đã xếp hàng xuyên đêm trong thời tiết oi bức trước Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ nhận vé miễn phí concert “Việt Nam trong tôi”.

Sáng 21/8, khung cảnh trước điểm phát vé concert “Việt Nam trong tôi” vẫn rộn ràng khi từng hàng dài người dân và bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi sau một đêm thức trắng. Nhờ hàng rào và lối đi được ban tổ chức dựng sẵn, dòng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự hơn, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như buổi sáng trước đó.

Giữa không khí háo hức ấy, nhiều bạn trẻ vẫn còn tựa lưng bên hàng rào, gục đầu trên balo để chợp mắt sau một đêm dài chờ đợi.

Trong không khí chuẩn bị cho concert “Việt Nam trong tôi”, khu vực mặt tiền Nhà hát được dựng sẵn các hàng rào tạo thành các lối đi riêng dọc bậc thang để các khán giả đến nhận vé theo hàng lối tránh cảnh chen lấn, xô đẩy.

Hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng trật tự, kiên nhẫn chờ đợi đến giờ nhận vé miễn phí xem concert “Việt Nam trong tôi”.

Những hang rào sắt được lực lượng chức năng dựng lên trước đó để đảm bảo trật tự tại điểm nhận vé

Nhiều bạn trẻ cho biết đã có mặt tại đây từ 21h đêm qua để xếp hàng

Không khí háo hức, mong chờ hiện rõ trên gương mặt của những người trẻ có mặt từ sớm.

Hàng ngàn tấm vé miễn phí trở thành động lực để nhiều người kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ giơ điện thoại chụp lại dòng người đang cùng nhau chờ đợi nhận vé phía trước

Ban tổ chức dựng hàng rào, phân chia lối đi giúp hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng cười xen lẫn những khoảnh khắc ngái ngủ tạo nên một bức tranh đa sắc của dòng người đợi vé.

Trong lúc chờ đợi, một số bạn ngồi bệt bên vỉa hè, tay cầm ly nước hay tranh thủ bấm điện thoại, trò chuyện rôm rả

Dù trải qua một đêm dài, nhiều bạn trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ với nụ cười và sự háo hức, mong giây phút được cầm tấm vé trong tay.

Không chỉ khán giả, mà cả những gánh hàng rong, xe nước, đồ ăn vặt cũng tranh thủ bày bán quanh khu vực

Những chiếc quạt mini trên tay các bạn trẻ phả ra làn gió mát, góp phần xua đi phần nào sự mệt nhọc của một buổi sáng chờ đợi.

Giữa tiết trời oi bức, những chiếc quạt giấy, quạt mini trở thành “cứu cánh” giúp các bạn trẻ bớt mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi.

Dù oi ả, ai nấy vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ mong sớm cầm tấm vé trên tay.

