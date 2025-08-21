Thị trường concert Việt Nam đang bước vào giai đoạn “vàng son” chưa từng có. Từ Bắc vào Nam, người hâm mộ liên tục chứng kiến hàng loạt đêm nhạc được đầu tư hoành tráng: từ concert cá nhân của các ca sĩ Việt, đêm nhạc của anh trai, chị đẹp, đến những lễ hội âm nhạc quy tụ loạt nghệ sĩ nội địa đình đám. Khán giả Việt giờ đây đứng trước một “menu” đa dạng, có thể lựa chọn từ những đêm nhạc đậm chất Việt Nam hay các liveshow mang tính giải trí cao.

Giữa rừng concert quốc nội ấy, The K Showtime xuất hiện như một nét chấm phá. Đây là festival hiếm hoi dám đứng ngang hàng với các sự kiện quốc tế, nhưng lại được tổ chức ngay trên đất Việt Nam, dành riêng cho cộng đồng fan Kpop vốn khao khát một đêm nhạc hội đẳng cấp quốc tế có sự tham gia của những cái tên huyền thoại.

Line-up đình đám của K Showtime

Giữa rừng concert Việt, The K Showtime mạnh dạn “chen chân”

Tháng 8 chứng kiến hàng loạt các đêm nhạc đình đám bước vào “cuộc chơi”, The K Showtime lại chọn lối đi riêng: đưa những tượng đài K-pop đến gần fan Việt. Sự tham gia của những tên tuổi “hit” khiến cộng đồng bùng nổ: U-KNOW (TVXQ!), Taeyeon (Girls’ Generation), Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee). Đây là lần hiếm hoi những nghệ sĩ đình đám của SM Entertainment, vốn nổi tiếng khó mời, lại cùng chung một sân khấu tại Việt Nam. Giới hâm mộ gọi đây là “cơ hội ngàn năm có một” bởi vì những năm gần đây, kể cả trên show diễn SMTOWN Live cũng hiếm khi quy tụ sự gặp gỡ này.

Đặc biệt, sự góp mặt của Quang Hùng MasterD với tư cách đại diện Việt Nam không chỉ tạo điểm nhấn “cầu nối văn hóa” mà còn chứng minh sự trưởng thành của thị trường âm nhạc Việt khi đã đủ sức đứng cạnh các “ông lớn” quốc tế.

Thanh xuân của thế hệ 8x - 9x

Điều khiến The K Showtime trở nên khác biệt, chính là cảm xúc hồi tưởng. Những cô bé, cậu bé 8x, 9x của gần 20 năm trước đã lớn lên cùng tiếng hát của TVXQ!, Girls’ Generation, SHINee hoặc gần hơn là Red Velvet. Giấc mơ của họ nằm trong những tấm ảnh được cắt từ quyển báo học trò, tờ áp-phích treo tường trúng thưởng từ nhiều lần bình chọn bài hát trên kênh truyền hình giới trẻ quen thuộc. Bầu trời tuổi trẻ của họ chưa có khái niệm “concert Kpop”, và người mà họ yêu thích đều đang ở nơi cách họ 5 giờ bay. Tất cả những điều xa xỉ đó dường như chỉ được cảm nhận và nằm yên trong ký ức.

Đến Red Velvet cũng đã đạt 11 năm sự nghiệp

Thời gian trôi, thần tượng vẫn hát và toả sáng trên sân khấu, còn người hâm mộ thời ấy đã trưởng thành theo họ, bước vào cuồng quay cuộc sống. Họ có đủ điều kiện tài chính để thực hiện giấc mơ năm nào, nhưng lại chẳng còn nhiều cơ hội để bay đi đất nước khác chỉ để “nhìn thấy” thần tượng một lần bằng xương bằng thịt. Thanh xuân cứ thế trôi qua, bỏ quên những ngày tháng rực rỡ nhất trong ký ức.

Ký ức về những ngày tháng thanh xuân được hồi tưởng bởi K Showtime

The K Showtime, nơi thanh xuân được viết tiếp

Và rồi, The K Showtime xuất hiện, như một lời hẹn không ngờ tới. Lần đầu tiên, những thần tượng “huyền thoại của thanh xuân” ấy cùng đứng trên một sân khấu ngay tại Việt Nam. Lần đầu tiên, fan không chỉ được nghe nhạc, mà còn được nhìn thấy, được lắng nghe chia sẻ, thậm chí được dịch lại tận tai bằng tiếng Việt. Không còn khoảng cách, không còn rào cản, chỉ còn lại cảm xúc vỡ òa.

Khi những thông tin đầu tiên của The K Showtime được công bố rộng rãi, người hâm mộ ở khắp nơi trên đất nước đều bày tỏ niềm phấn khởi và xúc động.

K Showtime quy tụ những ngôi sao là thanh xuân của fan Kpop

Fan 12 năm của Taeyeon trải lòng: “12 năm chờ đợi, mình thật sự đã chờ đợi một người suốt 12 năm... Một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành thành người lớn, đủ dài để những mùa mưa nắng nối tiếp nhau và cũng đủ dài để lòng người nhiều lần đổi thay. Thế mà mình vẫn ở đây, kiên nhẫn giữ một niềm tin mong manh vào một người. Mỗi năm trôi qua, ký ức về họ không phai nhạt mà lại hằn sâu hơn, như một vết mực không thể xóa trên trang giấy cuộc đời. Có lẽ ai đó sẽ nói mình ngốc, nhưng đối với mình, 12 năm không phải là sự lãng phí - mà là minh chứng cho một trái tim chưa từng thôi chờ đợi. Về một giọng ca đã cứu rỗi mình nhiều lần khỏi sự tuyệt vọng, cô ấy dùng âm vực để chữa lành linh hồn của nhiều người. Có những lúc tưởng rằng mình đã quên, nhưng chỉ cần một câu hát vang lên, tất cả ký ức lại ùa về nguyên vẹn. Và thế là, mình lại tiếp tục chờ… như suốt 12 năm qua đã từng. Mình không có nhiều ảnh chụp để kỉ niệm, lần gần nhất chắc là lúc khui album INVU vào năm 2022, lúc đó mình học lớp 12 rồi, cũng đủ mạnh dạn để mua album ủng hộ cô gái ấy. Và sắp tới đây mình thật sự có thể cùng hít thở chung một bầu trời với chị ấy. Yêu chị nhiều, Kim Taeyeon. Mình sắp gặp nhau rồi đấy.”

Chia sẻ của người hâm mộ TVXQ!: “Lần đầu tiên em biết đến TVXQ! là qua ca khúc Stand By You phát trên đài radio. Khi ấy em chỉ là một cô học sinh cấp 2, chưa thật sự hiểu thế nào là K-pop, chỉ đơn giản cảm thấy giai điệu và giọng hát ấy thật đẹp. Mãi đến những năm sinh viên, em tình cờ đọc một bài báo viết về hành trình 10 năm của “Những vị thần phương Đông” và đã bị ấn tượng sâu sắc. Từ đó, em tìm nghe toàn bộ những ca khúc, tìm hiểu về chặng đường mà các anh đã đi qua. Trong hành trình ấy, em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, cả những nỗi buồn và giọt nước mắt của sự chia ly. Nhưng hơn tất cả, em biết ơn các anh vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn anh Yunho vì đã đứng vững, kiên định dẫn dắt TVXQ! đến ngày hôm nay. Với em, U-Know Yunho chính là linh hồn của TVXQ!, sẽ không có một TVXQ! như hiện tại nếu thiếu anh. Thời gian trôi nhanh quá, giờ em đã trở thành một người phụ nữ có gia đình, có con. Có những lúc bận rộn với công việc và cuộc sống, em không còn theo dõi các anh thường xuyên như trước. Nhưng mỗi khi bắt gặp một bài báo, một hình ảnh về DBSK, trong em lại dâng lên niềm tự hào. Tự hào vì là fan của các anh, vì là một Cassiopeia. Và em càng yêu hơn hình ảnh của TVXQ! ở hiện tại, trưởng thành, kiên cường và tỏa sáng theo một cách rất riêng. Cảm ơn anh, cảm ơn TVXQ!, vì đã đi cùng thanh xuân của chúng em…”

The K Showtime không đơn thuần là một concert. Đây là cơ hội hiếm hoi mà người ta thường nói “có thể 10 năm mới lặp lại một lần” để fan Việt thật sự sống lại thanh xuân của mình, được hát cùng, khóc cùng, và một lần nữa, trở về với chính bản thân tuổi trẻ.

Nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến bao giờ mới có dịp thấy họ lại xuất hiện nơi đất Việt. Và khi ấy, thanh xuân có thể đã đi quá xa để chờ đợi thêm một lần nữa.