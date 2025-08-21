Chỉ còn vài bước nữa thôi, Em Xinh Say Hi sẽ đi đến hồi kết, khép lại hành trình bứt phá của 30 nghệ sĩ nữ sau hơn hơn 3 tháng phát sóng. Đây là sân chơi không chỉ để các thí sinh có cơ hội vượt qua vòng an toàn mà còn để gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết và teamwork với nhau. Qua những mảng miếng, tương tác và tài năng được lên hình, không ít Em Xinh đã thu về lượng lớn người hâm mộ, tạo đà bật cho sự nghiệp sau này.

Một trong những gương mặt có được sự chú ý hơn nhờ gameshow này chính là Juky San. Sở hữu đủ combo visual - vocal - vũ đạo - viết nhạc, cô nàng dần dần gây ấn tượng qua từng Live Show. Song, cái Juky San thiếu là vận may khi nữ ca sĩ liên tục rơi vào vòng nguy hiểm. Nhờ nhận được số phiếu nội bộ lớn nhất, Juky San “hồi sinh” và tiếp tục chinh chiến tại Chung kết.

Juky San có đủ yếu tố để trở nên bứt phá hơn trên hành trình Em Xinh

Mới đây, Em Xinh top visual gây sốt với ca khúc Người Đầu Tiên, cũng là tiết mục solo được cô nàng biểu diễn tại vòng Chung kết. Đây là bản ballad nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, nói về vẻ cô đơn và sự chia ly xa cách. Chính phần lời và giai điệu đẹp đẽ, đủ chạm đến trái tim người nghe, làn sóng đu trend qua Người Đầu Tiên đang viral với hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Bắt đầu từ những bộ phim anime

Bắt đầu từ những video có nội dung đơn giản chỉ là bức hình cắt ra trong những bộ anime nổi tiếng như Chú Thuật Sư, Thanh Gươm Diệt Quỷ, Attack On Titan, Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm… Ca khúc dần mở rộng độ lan tỏa với thể loại phim ngôn tình sướt mướt như Titanic, Trọn Đời Trọn Kiếp, Chuyện Tình Cây Táo Gai… Đặc biệt, điểm chung của những bộ phim - hoạt hình này là cặp nam chính đều “âm dương tách biệt”, hạnh phúc mãi không trọn vẹn.

Đúng với thông điệp Juky San mang lại, Người Đầu Tiên được nhận xét “over hợp” dù có gắn nhạc nền vào bất kỳ tác phẩm nào có chủ đề tình cảm - lãng mạn. Không chỉ dừng lại ở đó, cư dân TikTok bắt đầu sử dụng nó vào những bộ phim có đoạn kết đong đầy, tuyến diễn chính “toàn mạng toàn thây”.

Những bộ phim ngôn tình kinh điển được ghép nhạc Người Đầu Tiên

Điểm chung những video này là cặp nam nữ chính đều "âm dương tách biệt"

Người hâm mộ khen ngợi giọng hát của Juky San vừa ngọt ngào, ấm áp như cái ôm vỗ về mà vừa buồn bã, da diết như kể lại câu chuyện tình buồn qua âm nhạc. Nhiều người còn gọi vui Người Đầu Tiên là sáng tác dành cho… “người âm” vì cứ lướt 1m vuông TikTok là 5 video “phim phỏm” có kết buồn, được gắn sound của Người Đầu Tiên. Suky San thì được “phong tặng” danh hiệu “wibu mạnh nhất lịch sử” nhờ loạt content về anime.

Trong đêm Chung kết Em Xinh, Juky San đưa người xem vào không gian trữ tình mơ mộng với màn trình diễn Người Đầu Tiên - ca khúc do chính cô chắp bút. Không cần đến hiệu ứng sân khấu cầu kỳ hay dàn dựng sân khấu công phu, Juky San chọn cách mê hoặc đến khán giả bằng giọng hát chất chứa suy tư, nhiều cảm xúc cùng phần nhảy đương đại với nam dancer - tất cả tạo nên một phần thể hiện giàu chiều sâu.

NGƯỜI ĐẦU TIÊN - Juky San

Những nốt cao được xử lý gọn gàng, đi kèm các đoạn ngân rung tinh tế, chứng minh sự tiến bộ rõ rệt trong khoản vocal của nữ ca sĩ trẻ. Ca khúc vốn xuất phát từ câu chuyện có thật về nỗi mất mát người thân yêu, nên từng câu chữ, từng luyến láy đều mang đến rung động chân thành, bồi hồi khiến người nghe rưng rưng.

Trên sân khấu, hình ảnh chiếc xích đu xuất hiện như một biểu tượng gợi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc khi còn có nhau, đồng thời nói lên sự trống trải, đơn độc khi chỉ còn một người ngồi lại. Có thể nói, Người Đầu Tiên tóm tắt lại mối tình đầu của mỗi người: vô tư, mãnh liệt, nhiều hoài bão nhưng lại khó quên, mong manh. Bài hát chạm đến nhiều khán giả - những người cũng đã từng yêu và yêu hết mình, đau hết lòng.