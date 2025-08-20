Trọng Hiếu đã thoát khỏi "lời nguyền flop"

Hiện tượng Kho Báu giúp Trọng Hiếu thoát kiếp flop

Ngày 17/7, Trọng Hiếu đã cho ra mắt MV Kho Báu thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, bản collab cùng Rhymastic, Tuimi và NICKY, một lần nữa “thổi bùng” lên sức hot của ca khúc, khiến Kho Báu trở thành một hiện tượng âm nhạc mới. Trên các nền tảng video ngắn, không khó để bắt gặp một đoạn điệp khúc “Anh chưa bao giờ ngừng nhớ về em”, “Cảm ơn vì kiếp này đã gặp được nhau, kiếp này xem như gặp được kho báu”.

(S)TRONG Trọng Hiếu ft. Rhymastic - Kho Báu

Kho Báu là dự án âm nhạc được đánh giá là có sự đầu tư công phu nhất của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động. Khác với những phong cách trước kia, Quán quân Vietnam Idol lần đầu thử nghiệm dòng nhạc ballad mang màu sắc của thập niên 2000 của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Dù vẫn phảng phất phong cách US-UK mà Trọng Hiếu theo đuổi, bài hát đã được phối khí, hoà âm giàu hoài niệm, tạo cho khán giả cảm giác vừa quen vừa lạ.

Trọng Hiếu thử sức với concept âm nhạc hoàn toàn mới

MV được ghi hình tại những bối cảnh quen thuộc như sân trường, đồng phục học sinh, xe đạp, kỷ yếu,.. gợi lên sự gần gũi và quen thuộc về thời thanh xuân. Trên Youtube, Kho Báu nhận về vô số phản hổi tích cực, nhiều binh luận bày tỏ sự đồng cảm, hoài niệm và khen ngợi giọng hát trầm ấm của Anh Trai Trọng Hiếu.

Nhiều lời khen dành cho sản phẩm mới của nam ca sĩ:



Tính đến thời điểm hiện tại, MV đã đạt 8 triệu lượt xem trên TikTok, các phiên bản bổ sung đều có hàng trăm nghìn lượt tương tác, trong đó bản collab cùng Rhymastic vượt mốc 1,1 triệu view chỉ sau 4 ngày ra mắt, đạt #3 trên BXH Spotify Việt Nam, xếp ngay sau bản gốc với hơn 2,5 triệu lượt stream và 1 triệu lượt sử dụng template capcut.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ “Điều khiến (S)TRONG vui hơn cả thành tích là việc lướt mạng xã hội thấy Kho Báu được lồng vào các video khoe gia đình, người thương, bạn bè, khoe những kỉ niệm đẹp… Cảm ơn mọi người đã sử dụng bài hát này rất đúng cách để bài hát thêm phần ý nghĩa”. Rõ ràng, sự thành công của Kho Báu đã tạo nên một điểm sáng trong suốt sự nghiệp ca hát 10 năm của (S)TRONG Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu biết ơn khán giả vì tình cảm giành cho ca khúc Kho Báu

Sự nghiệp 10 năm mờ nhạt cho tới thành công ngoài mong đợi tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trọng Hiếu, 33 tuổi, lớn lên ở Đức trước khi về Việt Nam theo đuổi âm nhạc. Cuối năm 2024, anh quyết định đổi nghệ danh thành (S)TRONG Hiếu, chữ “S” vừa gợi nhắc tình yêu dành cho quê hương, vừa kết hợp từ “Strong” trong tiếng Anh để khẳng định tinh thần mạnh mẽ.

Bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2015 với vị trí quán quân, tưởng chừng như chặng đường âm nhạc của anh sẽ “trải đầy hoa” khi thể hiện đa dạng các phong cách từ pop, punk, dance cho tới ballad. Thế nhưng, chính quyết định này của nam ca sĩ khiến anh mãi dừng ở “vạch xuất phát” dù các sản phẩm ra mắt đều được đầu tư một cách chỉn chu và kỹ lưỡng. Lý do đơn giản là vì dòng nhạc mà giọng ca sinh năm 1992 “quá tây”, chưa thực sự phù hợp với thị hiếu công chúng tại Việt Nam. Năm 2022, quán quân Vietnam Idol lần nữa lên sóng với vai trò đội trưởng của Street Dance, tuy nhiên cái tên Trọng Hiếu vẫn hoàn toàn mờ nhạt trong mắt khán giả.

Quán quân Vietnam Idol 2015

Đội trưởng Street Dance gây ấn tượng bởi vũ đạo mạnh mẽ

Cơ hội một lần nữa trở lại với Trọng Hiếu khi anh tham gia show truyền hình đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Dù thời gian đầu, nam ca sĩ vẫn chưa nhận được nhiều sự chú ý khi đặt cùng với những tên tuổi hàng đầu Vbiz như Soobin Hoàng Sơn, BinZ, Rhymastic, Jun Phạm,… nhưng sau vài tập phát sóng, đội trưởng Street Dance dần ghi lại dấu ấn với các màn trình diễn bùng nổ kết hợp với khả năng vũ đạo ấn tượng.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cùng thừa nhận giọng hát của mình vẫn có những khuyết điểm. Để vừa hát live vừa nhảy, Trọng Hiếu đã phải rèn giũa cả thể lực và thanh nhạc trong nhiều năm. Giọng ca Kho Báu từng chia sẻ “Từ khi còn nhỏ, thay vì chơi game, tôi đã dành tất cả thời gian để tập hát và nhảy, để có thể bước tới gần hơn ước mơ của mình”. Thông qua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Trọng Hiếu đã cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa tài trên sân khấu và cả sự hài hước của một Việt kiều Đức với vốn từ vựng có một không hai.

Trọng Hiếu tập nói tiếng Việt

Nhiều người cho rằng, kết thúc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Trọng Hiếu sẽ tiếp tục theo đuổi phong cách trình diễn vũ đạo mạnh mẽ. Nhưng Kho Báu lại là một sự đột phá hoàn toàn mới, không còn những sân khấu rực lửa hay vũ đạo phức tạp, quán quân Vietnam Idol trở lại với ca khúc tình yêu giản dị, giai điệu nhẹ nhàng và concept thành xuân thơ mộng. Chính sự đổi mới này đã mang tới những dấu hiệu tích cực cho nam ca sĩ, tạo nên một Trọng Hiếu gần gũi, tình cảm, đúng như tính cách đời thường của anh sau ánh đèn sân khấu.

Tính cách ngoài đời có phần nhẹ nhàng và gần gũi của Trọng Hiếu

Sở hữu giọng ca ấm áp, vũ đạo thuộc hàng top, khả năng trình diễn phóng khoáng, đa dạng cùng hình ảnh “sạch” scandal, Trọng Hiếu xứng đáng được quan tâm và yêu thích nhiều hơn tại thị trường Vpop. Và Kho Báu chính là cột mốc mở đường thành công cho sự trở lại của Trọng Hiếu trong sự nghiệp âm nhạc sau 10 năm lận đận. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tới nam ca sĩ, đồng thời mong chờ vào những hoạt động âm nhạc tiếp theo của nghệ sĩ Đức gốc Việt này trong thời gian sắp tới.