Phương Mỹ Chi “hơn thua” với Quang Hùng MasterD giữa tin đồn hẹn hò

Tối 17/8, vòng thi đầu tiên tại Chung kết Em Xinh Say Hi đã chính thức kết thúc, khép lại cuộc tranh tài solo giữa 16 thí sinh. Đây là cơ hội để mỗi cô gái có thể thỏa sức sáng tạo, bộc lộ cá tính âm nhạc riêng, cũng như tổng kết lại hành trình Em Xinh vào trong 1 tiết mục. Những sân khấu để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả có thể kể đến Chu Kỳ Mới - Bích Phương, Em Thích Là Được - Miu Lê, Vỗ Tay - Phương Ly, Đi Về - Pháo…

Vừa mới lên sóng được hơn 3 ngày, vòng solo Em Xinh vừa qua đã có 1 đại diện chạm đỉnh Top 1 Trending ở cả tab chung và âm nhạc. Đó chính là Phương Mỹ Chi và Ếch Ngoài Đáy Giếng. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc đã “bỏ túi” hơn 2 triệu view trên nền tảng YouTube, với lượng stream mỗi ngày là hơn 600 nghìn view - cao hơn tất cả video âm nhạc ở thị trường Việt Nam. Hơn thế nữa, Ếch Ngoài Đáy Giếng còn đạt hạng 70 trong top 100 video âm nhạc phổ biến nhất thế giới.

Ếch Ngoài Đáy Giếng chạm đỉnh Top 1 Trending ở cả tab chung và âm nhạc

Ca khúc xuất sắc góp mặt trong top 100 video ca nhạc phổ biến nhất thế giới

Giữa tin đồn hẹn hò ngày càng rầm rộ trên MXH, người hâm mộ có dịp chứng kiến màn “đấu đá” giữa Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD. Chễm chệ Top 1 Trending trong vài ngày, MV Thả Anh Ra của nam ca sĩ tạm lùi xuống vị trí Á quân. Đồng thời, ca khúc cũng “rơi cầu trượt” 39 hạng xuống vị trí thứ 82 trong top 100 video âm nhạc phổ biến nhất thế giới.

Thả Anh Ra bị Ếch Ngoài Đáy Giếng cho hít khói

Cả 2 để lộ nhiều hint hẹn hò nhưng đây vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán

Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định con đường làm nhạc hòa quyện chất liệu dân gian và đương đại qua Ếch Ngoài Đáy Giếng. Lấy câu thành ngữ quen thuộc Ếch Ngồi Đáy Giếng làm chủ đề khai thác, nữ ca sĩ trẻ không đi theo lối mòn, thay vào đó là mang đến một góc nhìn tươi mới và hóm hỉnh, khắc họa hành trình chú ếch dám bước ra khỏi giới hạn để khám phá thế giới rộng lớn.

ẾCH NGOÀI ĐÁY GIẾNG - Phương Mỹ Chi

Ca khúc được “chế biến” dựa trên bài hát thiếu nhi kinh điển Chú Ếch Con của nhạc sĩ Phan Nhân. Phương Mỹ Chi vẫn giữ lại được chất hồn nhiên, bay bổng của sáng tác gốc, đồng thời thêm thắt màu sắc riêng của mình. Lần đầu tiên cầm guitar điện trên sân khấu, Phương Mỹ Chi vẫn khéo léo đan cài thanh âm truyền thống, tạo nên một màn trình diễn vừa vui nhộn, tươi mới vừa gần gũi. Năng lượng trẻ trung cùng lời ca dí dỏm, kết hợp bản phối hiện đại do DTAP xào nấu, đã khiến sân khấu Chung kết Em Xinh bùng nổ.

Phương Mỹ Chi vẫn khéo léo đan cài thanh âm truyền thống, tạo nên một màn trình diễn vừa vui nhộn, tươi mới vừa gần gũi

Sân khấu trình diễn được thiết kế như một “bảo tàng ký ức”, trưng bày những dấu ấn đặc trưng nhất, Phương Mỹ Chi nhất trong hành trình âm nhạc của cô: tà áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò và chiếc micro quen thuộc. Không chỉ đem đến một bản phối sôi động, Chị Bảy còn đưa người hâm mộ vào không gian bồi hồi, hoài niệm - đặc biệt là những khán giả đã dõi theo, đồng hành cùng cô từ thuở niên thiếu.

Phương Mỹ Chi chia sẻ rằng Ếch Ngoài Đáy Giếng không đơn thuần là một bài hát, mà còn là phép ẩn dụ cho chính hành trình trưởng thành của cô. Thay vì chấp nhận bị gò bó trong “đáy giếng” - hình ảnh tượng trưng cho những giới hạn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống - cô muốn truyền tải câu chuyện về đam mê, tinh thần chịu chơi và khát khao khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài

Qua đây, có thể thấy biệt danh “con tướng mạnh” không phải tự nhiên mà có. Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi đã sở hữu tổng cộng 7 Top 1 Trending, phần lớn nhờ Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025, để lại dấu ấn trên cả hai sân khấu trong nước lẫn quốc tế. Nếu Em Xinh là nơi Phương Mỹ Chi bộc lộ được sự đa dạng trong phong cách biểu diễn, thì Sing! Asia 2025 chính là sân chơi khẳng định Chị Bảy không bao giờ bỏ quên gốc gác nghệ thuật cũng như những nét đẹp dân tộc. Phương Mỹ Chi không còn bó hẹp trong danh xưng “cô bé dân ca” hay “ngôi sao nhí”, mà đã vươn tới vị thế của một nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng nhất định trong khu vực.