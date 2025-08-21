Vừa qua, cả làng nhạc Việt bất ngờ khi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lập kỷ lục với việc có 9 ca khúc lọt vào top trending YouTube Việt Nam cùng một lúc. Các ca khúc có sự góp mặt của J4RDIN trong vai trò sáng tác và Hứa Kim Tuyền với vai trò nhà sản xuất lần lượt trải dài từ #3 đến #29 trên top trending YouTube Việt Nam. Mặc dù YouTube đã tuyên bố xóa sổ top thịnh hành từ ngày 21/7, nhưng các fan nhạc vẫn có thể theo dõi bảng này dựa trên số liệu từ bên thứ 3.

9 ca khúc của Hứa Kim Tuyền trên top trending

Theo cập nhật mới nhất, Hứa Kim Tuyền đang có mặt trong danh sách trending với 9 bài hát: Kho Báu - (S)TRONG Trọng Hiếu (gồm 3 phiên bản: MV, lyric video, arttrack); Ướt Lòng - Văn Mai Hương; Chu Kỳ Mới - Bích Phương; Lội Ngược Dòng - Orange, Ái Kỷ - Lâm Bảo Ngọc; Cách (Yêu Đúng) Điệu - Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Juky San, Mỹ Mỹ; Cứ Đổ Tại Cơn Mưa - Phương Ly, Vũ Thảo My, 52Hz, Orange, Châu Bùi.

Sáng tác nổi bật nhất thời gian này của Hứa Kim Tuyền là bản hit Kho Báu do Trọng Hiếu thể hiện

Trong đó, Kho Báu của (S)TRONG Trọng Hiếu đang là một hiện tượng âm nhạc khi sở hữu thành tích #1 all-kill trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Spotify, Apple Music, iTunes Việt Nam và loạt BXH nội địa khác. Thành công của Kho Báu khẳng định vị thế hit-maker của Hứa Kim Tuyền và góp phần giúp cho (S)TRONG Trọng Hiếu thoát khỏi lời nguyền “flop”.

Gia nhập chặng đua cuối cùng các Em Xinh, Hứa Kim Tuyền đã làm nên điều không tưởng

Ngoài ra, có đến 5 ca khúc đến từ Em Xinh Say Hi có dấu ấn của Hứa Kim Tuyền lọt vào top trending. Gia nhập chặng đua cuối với các Em Xinh, Hứa Kim Tuyền đã làm nên điều không tưởng. Loạt ca khúc có sự “nhúng tay” của anh và đội ngũ S.Hube đều nhanh chóng thành trend, viral MXH và ổn định thứ hạng trên các BXH nhạc số.

Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ nổi bật của làng nhạc Việt hiện tại

Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ nổi bật của làng nhạc Việt hiện tại. Anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả khi là người đứng sau thành công của các ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, Một Ngày Tôi Quên Hết, Mưa Tháng Sáu, Hai Mươi Hai,... Không chỉ dừng lại ở vai trò sáng tác, Hứa Kim Tuyền còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Chị Đẹp Đạp Gió 2024, và gần đây nhất là Chị Đẹp Concert thành công vang dội vào tháng 4 vừa qua.

Thành tích 9 ca khúc trending cùng lúc không chỉ là minh chứng cho năng lực sáng tạo bền bỉ của Hứa Kim Tuyền, mà còn khẳng định vị thế như một “con tướng” trong làng nhạc Việt. Cả Quang Hùng MasterD - Anh Trai cứ comeback là top 1 trending cũng khó vượt qua độ hot của loạt hit đứng tên Hứa Kim Tuyền thời gian này với ca khúc mới Thả Anh Ra. Dù không đứng trực tiếp trên sân khấu, anh vẫn có thể tạo nên nhiều dấu ấn đến với khán giả.