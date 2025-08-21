Tối 20/8, làng nhạc được phen chấn động khi Antiantiart tiết lộ quá trình hậu kỳ MV cho Jisoo (BLACKPINK). Dự án mới nhất được chị cả BLACKPINK trình làng chính là MV Your Love, vừa lên sóng ngày 12/8 vừa qua.

Jisoo quay hình ở nơi duy nhất - Rainforest Wild ASIA (Công viên động vật hoang dã) ở Singapore. Video là khung hình đan xen giữa thiên nhiên, cảnh quan rừng nhiệt đới và những scene cận tập trung vào visual của thành viên đẹp nhất BLACKPINK. Jisoo mang đến hình ảnh nền nã, nữ tính. Tất cả tạo nên tổng thể nịnh mắt, cho nhan sắc làm tâm điểm.

MV Your Love của Jisoo

Jisoo xinh như hoa trong MV Your Love

Khung cảnh ảo diệu này do 1 tay tổ đội Việt Nam tạo nên

Hơn 1 tuần trôi qua, BLINK Việt mới được biết đến thông tin những thước phim “tuyệt đối nhan sắc” của Jisoo trong Your Love được đảm nhiệm bởi đội ngũ người Việt - Antiantiart. Trên tài khoản Threads chính chủ của tổ đội, Antiantiart bày tỏ cảm xúc khi được hợp tác với nữ thần tượng toàn cầu: “Cùng Antiantiart thực hiện MV cho Jisoo (BLACKPINK). Quá trình thực hiện những cảnh trong MV lần này là một trải nhiệm rất vui và đáng nhớ với chúng tớ. Mong Antiantiart sẽ còn nhiều cơ hội ở các dự án quốc tế khác trong tương lai”.

Bài đăng của Antiantiart khiến dân tình bất ngờ

Antiantiart hé lộ 1 phần công đoạn hậu kì cho Jisoo

Đính kèm bài đăng là video ngắn mô tả lại công đoạn hậu kỳ cho phân cảnh ảo diệu trong hang động của Jisoo. Antiantiart đã “phù phép” cho những thước phim mộc mạc trở nên huyền ảo, lấp lánh, đáp ứng concept tiên nữ khu rừng của Jisoo. Vẫn là đạo diễn Phương Vũ và những cộng sự thân thiết, Antiantiart đã mang đến thành phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngôi sao quốc tế như Jisoo.

Thông tin khiến BLINK Việt sĩ tận trời

Thông tin này khiến các fan Việt trầm trồ. BLINK thì “sĩ tận trời” khi đội ngũ Việt Nam cuối cùng cũng lọt mắt xanh chị cả BLACKPINK. Thành tích của Antiantiart được nối dài. Vậy là trong năm nay, Antiantiart đã 2 lần bước chân ra quốc tế, một lần hợp tác với chồng Rihanna - ASAP Rocky, và nay là nữ idol toàn cầu Jisoo. Chứng kiến năng lực của tổ đội này, khán giả không khỏi thán phục, đúng là “Việt Nam vươn mình”.

Thành tích của Antiantiart được nối dài với MV mới nhất cho Jisoo

Trong năm nay, Antiantiart cũng hợp tác với ASAP Rocky

Antiantiart ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim. Trong đội ngũ đó, nổi bật là đạo diễn Phương Vũ - Nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia tại Antiantiart từng bước dẫn dắt các cá thể riêng rẽ thành một tập thể vững mạnh có chung lý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn. Với hơn 6 năm hoạt động, Antiantiart đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ trong và ngoài giới underground, trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo.

Phương Vũ gặp Tim Cook

Năm 2024, Phương Vũ còn được trực tiếp gặp gỡ CEO Apple Tim Cook trong dịp ông đến Hà Nội. Tim Cook đích thân đến Nirvana Space - “đại bản doanh” của Antiantiart - để gặp Phương Vũ và trò chuyện với các cộng sự của anh. Các tác phẩm của đội ngũ Antiantiart khiến Tim Cook vô cùng ấn tượng, ông không nghĩ các bạn trẻ Việt Nam lại giàu sức sáng tạo đến thế và chính vị CEO cũng được truyền cảm hứng rất nhiều. Trong buổi gặp này, Phương cũng chia sẻ rất nhiều về tầm nhìn của mình với Antiantiart và Nirvana Space cho vị CEO, đó là mong muốn xây dựng một tổ hợp sáng tạo, thiết kế, hiphop, âm nhạc và thời trang cho người trẻ.

Tổ đội Antiantiart

Chỉ tính trong năm 2024 - đầu năm 2025, sản phẩm của Antiantiart đã phủ kín Vpop. Một số MV tiêu biểu có thể kể đến như Nâng Chén Tiêu Sầu - Bích Phương; parody Haru Haru - MCK; pho real - Low G ft. Canada bbno$, Anh Phan; chuỗi 9 MV ả - marzuz; HOP ON THE SHOW - tlinh x Low G; The Real Aura - MV chủ đề Em Xinh Say Hi; 2323 - MCK; Tự Hỏi - Hồng Nhung, WAR AND PEACE - Thai VG x Suboi,... Tất cả đều có dấu ấn riêng biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật thị giác chất lượng cao, xứng đáng với danh xưng tổ đội sáng tạo chất nhất Việt Nam.

Số lượng sản phẩm khổng lồ của Antiantiart trong nửa đầu năm nay

Tại WeChoice Awards 2023, đạo diễn Phương Vũ là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng Thẩm định của WeChoice Awards bình chọn. Phương Vũ và Antiantiart giành chiến thắng nhóm đề cử Z-Team - Nhóm Gen Z tài năng do cộng đồng bình chọn. Phương Vũ cũng giữ vai trò giám đốc sáng tạo cho WeChoice Awards 2 năm liền (2023 - 2024). Antiantiart đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nhờ hành trình dám "cháy bỏng" 100% với điều mình thích, dám thử, dám dấn thân và dám khác biệt.