Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội chiều nay: Người dân đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 chú ý!

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Hồng Hà, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, rừ nay đến 3 giờ tới, các phường nói trên và các phường Bồ Đề, Tây Hồ, .... có mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong chiều và đêm nay (21-8), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông rải rác; một số nơi có khả năng mưa rất to với lượng phổ biến 20–40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to 15–30 mm, nơi có thể trên 80 mm.

Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất lớn trên 80 mm/3 giờ. Trong cơn dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, cũng như ngập úng tại vùng trũng, thấp.