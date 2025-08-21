Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô nước súc miệng cho trẻ em vì chứa chất "ngoài công bố"

Ngày 21/8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml. Trên nhãn sản phẩm ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố: 2083/22/CBMP-HCM, Số lô: 0426230724, NSX: 23/07/2024, HSD: 23/07/2027. Sản phẩm do Công ty cổ phần Ellie (Địa chỉ: Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy mẫu tại CoopXtra Tân Phong – SC Vivo – Tầng 2-3 TTTM SC Vivo City (Địa chỉ cũ tại: 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả, mẫu thử chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm. Đồng thời, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên.

Công ty cổ phần Ellie phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nước súc miệng Lesgo trẻ em – chai 150 ml vi phạm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty cổ phần Ellie trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm bi phạm; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

"Kiểm tra Công ty cổ phần Ellie trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành" - công văn nêu.

Gần đây Cục Quản lý Dược liên tục thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều lô sản phẩm chứa các thành phần là chất bảo quản không như công bố.

Mới nhất, lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - Tuýp 120g bị thu hồi do chứa 2 chất Methylparaben và Propylparaben nhưng không công bố.

Trước đó, lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất cũng bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng vì chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.