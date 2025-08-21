Truy xét kẻ đốt phòng trọ người yêu cũ ở phường Thủ Đức

CLIP: Hiện trường vụ việc

Ngày 21-8, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp Công an TP HCM truy xét người đàn ông đốt phòng trọ người yêu cũ.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo nhân chứng, trưa cùng ngày, người đàn ông đến phòng trọ của bạn gái cũ ở đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ) rồi bất ngờ đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm dập lửa, đồng thời hô hoán truy đuổi thì người đàn ông bỏ chạy.

Lúc đang chạy, người này thấy xe máy đang có chìa khoá sẵn trên xe ngoài đường nên nhảy lên rồ ga, thoát thân.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng liên quan đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định vụ việc không gây thương vong về người song khiến 1 xe máy bị cháy.