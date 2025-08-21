Ngày 18/8 vừa qua, G-Dragon đã chính thức bước sang tuổi 37 với một loạt project chúc mừng hoành tráng từ fandom. Xứng danh “ông hoàng Kpop”, hình ảnh anh Long được fan chơi lớn, phủ sóng khắp châu Á bằng những bảng LED, banner khổng lồ, treo lên cả xe và du thuyền. Giữa lúc G-Dragon oanh tạc khắp nơi, thì 1 bức ảnh khiến dân tình “đỏ mặt” được lan truyền chóng mặt trên MXH.

Khoảnh khắc gây xôn xao của GD

Đây là một khoảnh khắc trên sân khấu Übermensch. G-Dragon mang bộ cánh hoa hồng đồ sộ quen thuộc, điểm nhấn là phần thân dưới trông “sai sai”. Trong bức ảnh này, GD để lộ chân trần, quần ngắn cũn khiến dân tình lầm tưởng “ông hoàng Kpop” hớ hênh. Thoạt nhìn qua, bức ảnh làm cư dân mạng bất ngờ. Vì trông quá “khó đỡ”, bức ảnh nhanh chóng viral trên X và các diễn đàn Kpop.

Toàn diện bộ outfit của G-Dragon

Nhưng thực tế, G-Dragon không hề hớ hênh hay ăn mặc kì lạ. “Soi” kỹ thì đây là khoảnh khắc gây hiểu lầm. Thực chất, G-Dragon vẫn mang full bộ outfit với áo khoác đỏ, quần đen. Bức ảnh này được chụp vội trong khi thủ lĩnh BIGBANG vừa hát vừa nhảy. Góc máy và tư thế của G-Dragon đã tạo nên tình huống oái oăm. Đôi chân trần kia thuộc về dancer nữ đứng phía sau GD. Dancer mang quần short ngắn, áo đen. Kết hợp với ánh sáng sân khấu, nhìn như G-Dragon “hớ hênh”.

Đùa giỡn idol đến mức độ này, chỉ có thể là fandom 20 năm tuổi - VIP và FAM

Chính tài khoản đăng bức ảnh này cũng bình luận hài hước. Ngoài khoảnh khắc này, các FAM còn tổng hợp loạt ảnh dìm thần tượng trên sân khấu như G-Dragon “khạc ra lửa” hay “bốc cháy”. Đùa giỡn idol đến mức độ này, chỉ có thể là fandom 20 năm tuổi - VIP và FAM.

G-Dragon đã hoàn thành chặng lưu diễn ở châu Á với 3 đêm cháy vé tại Hongkong (Trung Quốc)

Thời gian này, G-Dragon đã hoàn thành chặng lưu diễn ở châu Á với 3 đêm cháy vé tại Hongkong (Trung Quốc). Ngày 20/8, G-Dragon khởi hành đến Newark, Mỹ, để tiếp tục chặng tour thứ 3 - lưu diễn ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người hâm mộ Việt vẫn đang “hóng” thông tin về phase 4 trong World Tour Übermensch. Trước đó, có thông tin G-Dragon sẽ công bố điểm diễn Mỹ Đình trong phase 4.