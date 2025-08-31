Từ bao đời nay, dân ca trữ tình luôn là “món ăn tinh thần” ngọt ngào của người Việt, đặc biệt là với bà con miền Tây - nơi câu hò điệu lý đã thấm vào máu thịt. Âm nhạc mộc mạc, chan chứa tình quê ấy không chỉ sống trong ký ức mà còn được thắp lửa qua nhiều thế hệ ca sĩ. Bất chấp sự bùng nổ của nhiều dòng nhạc hiện đại cùng làn sóng hội nhập toàn cầu, dòng nhạc truyền thống này vẫn giữ được vị thế riêng và sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Dưới đây là 5 sao nữ hát dân ca được bà con miền Tây yêu mến nhất.

Như Quỳnh

Như Quỳnh, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9/9/1970 tại Quảng Trị. Sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và được mẹ cùng bạn bè động viên, cô đăng ký tham dự Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM mùa đầu tiên năm 1991 và giành giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối. Trước khi sang Mỹ định cư, Như Quỳnh đã kịp ghi hình một số ca khúc phát hành trong nước. Từ năm 1994, cô hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại và đến năm 2018 mới chính thức được cấp phép trở lại biểu diễn tại Việt Nam.

Được mệnh danh là “mỹ nhân làng nhạc” những năm 1990, Như Quỳnh chinh phục khán giả bằng nhan sắc thanh thoát cùng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô có thể kể đến: Duyên Phận, Hai Mùa Noel, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, Tiếng Hát Chim Đa Đa…

Nhạc sĩ Trúc Hồ từng đánh giá Như Quỳnh là ca sĩ mà phải nửa thế kỷ mới có một lần. Không chỉ sở hữu giọng hát đẹp, cô còn có vóc dáng duyên dáng, khả năng múa, sự tự tin và ăn ảnh hiếm thấy trước ống kính. Hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành ngôi sao, Như Quỳnh đã tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng. Đặc biệt, trong dòng nhạc vàng hải ngoại sau 1975, cô được xem là nữ ca sĩ thành công nhất từ trước đến nay.

Hương Lan

Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Hương Lan, sinh năm 1956, được cha là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước dìu dắt từ khi mới 5 tuổi. Thời điểm đó, cô chỉ xuất hiện trên sân khấu với những vai nhỏ trong vở Thiếu Phụ Nam Xương và chủ yếu hát cải lương, chịu ảnh hưởng từ dòng nhạc cổ truyền mà cha mình gắn bó.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 10 tuổi, khi Hương Lan lần đầu thử sức với dòng tân nhạc, cụ thể là dân ca trữ tình. Ca khúc Ai Ra Xứ Huế đã nhanh chóng đưa tên tuổi cô đến gần công chúng, thậm chí còn được báo chí thời bấy giờ ca ngợi là một “thần đồng”.

Sau này, dù có một thời gian sang nước ngoài định cư, tiếng hát Hương Lan vẫn in đậm trong lòng người yêu nhạc Việt. Đặc biệt, trong giai đoạn sau 1975, các băng đĩa nhạc trữ tình mang giọng ca của cô xuất hiện rộng khắp, trở thành một phần quen thuộc của đời sống âm nhạc. Một số nhạc phẩm in đậm sâu trong tiềm thức khán giả miền Tây có thể kể đến Điệu Buồn Phương Nam, Duyên Quê, Quê Em Mùa Nước Lũ, Chiếc Áo Bà Ba…

Đến nay, dù tuổi đã cao, Hương Lan vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào và da diết. Không chỉ thành công ở những bản nhạc trữ tình, cô còn chinh phục nhiều thế hệ khán giả với những ca khúc đậm màu sắc dân ca, góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong lòng công chúng.

Cẩm Ly

Bắt đầu sự nghiệp ca hát với thể loại nhạc trẻ, Cẩm Ly từng cùng em gái Minh Tuyết tham gia một cuộc thi ca hát cách đây hơn 30 năm. Ít ai ngờ rằng sau này, nữ ca sĩ lại gặt hái nhiều thành công vang dội ở dòng nhạc dân ca trữ tình. Tên tuổi Cẩm Ly thời kỳ đầu gắn liền với những bản nhạc trẻ được khán giả yêu thích như Bờ Bến Lạ, Người Về Cuối Phố, Nếu Phôi Pha Ngày Mai… Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng và sức lan tỏa của những ca khúc trữ tình, dân ca do cô thể hiện đã vượt xa các sản phẩm nhạc trẻ trước đó.

Chia sẻ về giai đoạn mới thử sức với dân ca, Cẩm Ly thừa nhận cô từng lo lắng không biết có được khán giả ủng hộ hay không, dù đây vốn là đam mê và sở trường của mình. Trong thời gian đầu, nữ ca sĩ vẫn song song thể hiện cả nhạc trẻ lẫn dân ca trữ tình. Đặc biệt, nhiều sáng tác mang âm hưởng quê hương của nhạc sĩ Minh Vy - ông xã Cẩm Ly - đã góp phần tạo dấu ấn riêng cho tiếng hát của cô ở dòng nhạc này.

Khi nhận thấy tín hiệu tích cực từ khán giả, Cẩm Ly quyết định tập trung hoàn toàn cho dân ca trữ tình. Hàng loạt album được phát hành, nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Song song đó, chuỗi liveshow mang thương hiệu Tự Tình Quê Hương cũng khẳng định vị thế của Cẩm Ly trong lòng người hâm mộ. Hương Lan từng nhận xét rằng Cẩm Ly hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Nữ hoàng dân ca thế hệ mới, nhờ sự bền bỉ, nghiêm túc và niềm đam mê dành cho dòng nhạc quê hương.

Lệ Quyên

Tương tự đàn chị Cẩm Ly, Lệ Quyên cũng khởi đầu sự nghiệp bằng dòng nhạc trẻ. Từ khi còn là sinh viên tại Hà Nội, cô đã bước vào con đường ca hát, nhưng những sản phẩm đầu tiên chưa tạo được nhiều dấu ấn. Chỉ đến khi album Giấc Mơ Có Thật ra mắt, tên tuổi Lệ Quyên mới thật sự được đông đảo khán giả cả nước biết đến.

Sau thành công bước đầu, nữ ca sĩ lại có giai đoạn vắng bóng, chỉ xuất hiện rải rác qua một số ca khúc song ca cùng các giọng ca nam. Phải đến năm 2010, sự nghiệp của Lệ Quyên mới chứng kiến bước ngoặt lớn khi cô phát hành album Nhạc Xưa. Với chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, Lệ Quyên nhanh chóng chinh phục khán giả bằng những bản tình ca nồng nàn, sâu lắng.

Nắm bắt cơ hội, cô tiếp tục cho ra mắt nhiều album nhạc xưa tiếp theo, liên tục gặt hái thành công vượt ngoài mong đợi. Từ đó, hình ảnh Lệ Quyên gắn liền với dòng nhạc trữ tình, dân ca, được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh trìu mến “nữ hoàng phòng trà”.

Không chỉ được đón nhận nồng nhiệt trong nước, thành công của Lệ Quyên còn giúp cô trở thành một trong những ca sĩ đắt show ở hải ngoại với dòng nhạc trữ tình - dân ca. Có thể nói, cô là một trong số ít nữ ca sĩ gốc Hà Nội Nam tiến thành công rực rỡ nhờ kiên định theo đuổi dòng nhạc giàu cảm xúc này.

Phương Mỹ Chi

Chính thức bước lên sân khấu lớn qua Giọng Hát Việt Nhí vào năm 2013, cái tên Phương Mỹ Chi lập tức tạo nên “làn sóng” hâm mộ với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ ở vòng Giấu mặt. Khi ấy, cô bé mới chỉ 10 tuổi, còn khá rụt rè trong phong cách trình diễn, nhưng giọng hát ngọt ngào và da diết đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả.

Xuyên suốt hành trình tại cuộc thi, Phương Mỹ Chi kiên định lựa chọn dòng nhạc dân ca trữ tình làm dấu ấn riêng. Dù vấp phải ý kiến trái chiều rằng cô có thể trở nên “một màu” nếu không thay đổi, nhưng nỗ lực của giọng ca nhí đã mang lại thành công đáng kể, giúp cô trở thành gương mặt tiêu biểu gắn liền với âm nhạc quê hương.

Ở thời điểm hiện tại, sau hơn một thập kỷ ca hát, Phương Mỹ Chi đã có bước chuyển mình đáng kể. Âm nhạc của cô trở nên trẻ trung và hiện đại hơn, hòa hợp cùng gu thưởng thức của thế hệ mới, nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc vốn là điểm mạnh. Chính sự dung hòa này giúp Phương Mỹ Chi tiếp tục duy trì tình cảm đặc biệt trong lòng khán giả, nhất là người dân miền Tây - nơi luôn dành cho cô sự yêu mến và ủng hộ nồng hậu. Album Vũ Trụ Cò Bay là cú hích lớn đối với sự nghiệp của Chị Bảy, sở hữu nhiều track nổi tiếng như Vũ Trụ Có Anh, Bóng Phù Hoa, Gối Gấm…

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu dấu ấn mới khi Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân Em Xinh Say Hi, cho thấy sự cởi mở và tinh thần học hỏi trong việc thử sức ở môi trường âm nhạc đa dạng hơn. Không dừng lại ở đó, cô còn được mời góp mặt tại Sing! Asia 2025, sân chơi âm nhạc quốc tế, chứng minh sức hút bền bỉ và khả năng lan tỏa của giọng ca trẻ này ra ngoài biên giới Việt Nam.

Có thể nói, từ “cô bé dân ca” năm nào, Phương Mỹ Chi đã trưởng thành để trở thành một nghệ sĩ trẻ giàu nội lực, vừa gìn giữ truyền thống, vừa dám làm mới chính mình để bước xa hơn trên con đường âm nhạc.