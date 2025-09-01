Trong làn sóng concert quốc gia, Đức Phúc chứng minh vị thế không phải dạng vừa với lịch diễn dày đặc xuyên suốt tháng 8 và đặc biệt là Đại lễ 2/9. Chỉ trong tháng 8/2025, nam ca sĩ đã liên tục góp mặt tại các sân khấu lớn: từ lễ hội âm nhạc VinWonder Summer Night tại Nha Trang ngày 9/8, lễ khai mạc Sport Festival ở NovaWorld Phan Thiết ngày 23/8, cho đến chương trình Tình Hòa Tây Bắc ở Điện Biên ngày 29/8. Đức Phúc còn đảm nhận sân khấu concert quốc gia Việt Nam Trong Tôi diễn ra ngày 26/8 tại Hà Nội. Đây đều là những chương trình được xếp vào hàng quy mô quốc gia, quy tụ dàn sao đình đám và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Song song với những lịch trình này, Đức Phúc còn chuẩn bị cuộc thi quốc tế Intervision 25.

Lịch trình kín mít trong tháng 8 của Đức Phúc

Bước sang tháng 9, Đức Phúc ghi dấu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Anh biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt 1/9 ở sân vận động Mỹ Đình, tham gia đội hình diễu hành, biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình trong Đại lễ sáng ngày 2/9 và góp mặt tại chương trình nghệ thuật mừng Đại lễ diễn ra tối cùng ngày. Với sự xuất hiện dày đặc trong chuỗi sự kiện trọng điểm, Đức Phúc trở thành một trong những cái tên đắt show nhất mùa concert quốc gia năm nay.

Đức Phúc ghi dấu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh

Nhìn lại sự nghiệp, Đức Phúc từ lâu đã trở thành giọng ca được săn đón bậc nhất Vpop. Anh liên tục bỏ túi loạt bản hit chạm mốc trăm triệu view như Ánh Nắng Của Anh, Hết Thương Cạn Nhớ, Em Đồng Ý, Hơn Cả Yêu,... Đức Phúc được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Valentine” khi mỗi lần tới ngày lễ Tình nhân là có hit mới.

Đức Phúc chính là "ông hoàng Valentine"

Năm 2024 - 2025 đánh dấu một bước ngoặt khác của Đức Phúc khi tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi. Tại đây, anh không chỉ thể hiện khả năng ca hát mà còn chứng minh sự đa năng trong trình diễn, khiến lượng fan hùng hậu vốn đã lớn lại càng bùng nổ mạnh mẽ. Trong làn sóng concert quốc gia hiện tại, Đức Phúc được săn đón nhờ thế mạnh vocal sáng, kỹ thuật tốt cùng khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng. Hình ảnh đẹp của Đức Phúc luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ.

Đức Phúc đã thăng hạng trở thành giọng ca quốc dân, luôn góp mặt trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất cả nước

Từ vị trí quán quân bước ra từ The Voice, Đức Phúc đã thăng hạng trở thành giọng ca quốc dân, luôn góp mặt trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất cả nước. Và với lịch trình dày đặc từ tháng 8 sang tháng 9, đặc biệt là sự xuất hiện tại Đại lễ 2/9 - cột mốc thiêng liêng của dân tộc, Đức Phúc một lần nữa khẳng định anh là cái tên không thể thiếu trong bản đồ nhạc Việt đương đại.

Với bề dày sự nghiệp hiện tại, Đức Phúc có cát-xê cực khủng

Với bề dày sự nghiệp hiện tại, Đức Phúc có cát-xê cực khủng. Tại buổi họp báo ra mắt Chăm Em Một Đời đầu năm nay, đồng nghiệp thân thiết đã bóc mẽ độ giàu có của người em trai. Theo đó, gia đình Hoa Dâm Bụt phải vay tiền Đức Phúc chứ Đức Phúc không bao giờ phải đi vay nợ vì anh sở hữu 3 căn hộ cao cấp, có giá khoảng trên chục tỷ đồng. Ngoài ra, anh chàng còn từng mua tới… 15 cây vàng nhân ngày Vía Thần Tài.

Chỉ qua một vài lời chia sẻ, dân tình đã phải choáng nặng trước Đức Phúc và khối tài sản kếch xù. Dù Đức Phúc luôn miệng nói đồng nghiệp chỉ đùa nhưng so với hơn chục năm làm nghệ thuật với rất nhiều hit và chạy show, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ thì netizen đều tin rằng khối tài sản ấy xứng đáng với sự chăm chỉ của nam ca sĩ.