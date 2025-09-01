Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?

Theo chương trình từ hôm Tổng duyệt, vào sáng 2/9, sau khi hoàn thành phần diễu binh, diễu hành, toàn bộ khối tham gia sẽ tập kết tại Quảng trường Ba Đình cử hành nghi lễ Chào cờ và chứng kiến phần công diễn cực hoành tráng. 80 nghệ sĩ hứa hẹn mang đến màn trình diễn chưa từng có. Được góp mặt ở một trong những sân khấu quan trọng nhất Đại lễ 2/9 là vinh dự và may mắn của tất cả những nghệ sĩ được chọn. Do đó, những ngày này, dàn nghệ sĩ tập duyệt vô cùng kỹ càng.

Tiến Quân Ca x Giai Điệu Tự Hào hôm tổng duyệt diễu binh, diễu hành 30/8

Chiều 31/8, tại sân vận động Mỹ Đình, dàn nghệ sĩ gồm Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hoàng Bách tham gia luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dàn nghệ sĩ sẽ hòa giọng trong liên khúc dài hơn 10 phút.

Đúng như chương trình trước đó, Mỹ Tâm và ca sĩ nhí đảm nhận phần hát Quốc ca. Ca khúc Tiến Quân Ca được thể hiện bởi giọng ca trong trẻo mà cảm xúc của giọng ca nhí, sau đó, Mỹ Tâm hát Giai Điệu Tự Hào được lồng trong cùng một đoạn nhạc. Sự kết hợp khiến người nghe cực kì xúc động, “nổi da gà” từ hôm tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Thuỷ Tiên và Mỹ Tâm luyện tập hôm 31/8

Chỉ với 1 câu hát, em bé Hà Thuỷ Tiên đã khiến hàng triệu người thổn thức. Em bé đảm nhận phần hát Quốc ca khiến nhiều người tò mò. Được biết, em tên Hà Thuỷ Tiên (tên ở nhà là Dâu), 7 tuổi, đến từ Quốc Oai, Hà Nội.



Những ngày này, em Hà Thuỷ Tiên tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, tổng duyệt cho Đại lễ. Cô bé ca sĩ cũng xuất hiện cùng Mỹ Tâm ở buổi diễn tập ngày 31/8. Phía sau hậu trường, em thân thiết và gần gũi với các cô chú nghệ sĩ.

Thuỷ Tiên được bố tháp tùng ở các lịch tập duyệt cho ngày trọng đại

Liên hệ với phụ huynh em bé Hà Thuỷ Tiên, chúng tôi được chia sẻ thêm về quá trình tuyển chọn cho sân khấu quan trọng. Hiện gia đình đang cho em bé theo học tại trung tâm nghệ thuật Be Singer, được thạc sĩ Đinh Lan Hương trực tiếp chỉ dạy. Phía biên đạo chương trình Đại lễ đã liên hệ qua trung tâm và gia đình em Hà Thuỷ Tiên. Chương trình đưa ra yêu cầu cực kỹ lưỡng về giọng hát, khuôn mặt và cả sự hồn nhiên của giọng ca nhí được chọn cho phần trình diễn quan trọng tại Đại lễ.

“Sau khi bé được liên hệ gia đình đã rất hồi hộp lo lắng. Gia đình chuẩn bị tâm lý động viên khích lệ tinh thần cháu”, bố Hà Thuỷ Tiên chia sẻ.

Mỹ Tâm rất quan tâm giúp đỡ em bé

Ca sĩ Anh Tú ôm động viên Thuỷ Tiên sau hậu trường

Quá trình tập duyệt cũng rất vất vả nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp. Bố em kể thêm về những khoảnh khắc Thuỷ Tiên được cô chú nghệ sĩ giúp đỡ sau hậu trường. Ví dụ như ca sĩ Anh Tú thấy bé đến sớm mệt đã ôm bé động viên hay như Mỹ Tâm rất quan tâm giúp đỡ bé. Ngoài ca hát thì Thuỷ Tiên còn năng khiếu nhảy múa, nhưng hiện tại gia đình muốn cháu tập trung học tập. Ca hát là đam mê của bé, sau này sẽ để bé tự quyết định.

Giọng ca Thuỷ Tiên trong trẻo mà mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là tài năng trong tương lai. Việc được chọn cho phần hát Quốc ca tại Đại lễ 2/9 cùng với Mỹ Tâm là kỷ niệm không thể nào quên đối với bé và gia đình.

