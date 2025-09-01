Mới đây, Apple TV+ vừa tung ra dự án âm nhạc mới mang tên KPOPPED, một series dài 8 tập, nơi Kpop trở thành tâm điểm trên sân khấu quốc tế. Chương trình quy tụ nhiều danh ca nổi tiếng toàn cầu như Patti LaBelle, Mel B & Emma Bunton (Spice Girls), Kesha, J Balvin, TLC, Kylie Minogue… Tại đây, họ sẽ cùng nhau tái hiện loạt hit đình đám theo phong cách Kpop.

Ở đầu bên kia là dàn idol gen 4 và 5 nổi bật như ITZY, ATEEZ, STAYC, Billlie, KEP1ER, Kiss Of Life, JO1 và BLACKSWAN - hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn giao thoa giữa âm nhạc phương Tây và làn sóng Hallyu.

Tối 29/8, tập đầu tiên đã được lên sóng với tổng cộng 24 tiết mục. Phần lớn cư dân mạng đều phản ứng tích cực, khen ngợi các nghệ sĩ từ 2 thị trường khác biệt đã tạo nên chemistry ăn ý, vừa vặn, thế mạnh của từng người được tôn lên hợp lý. Tuy nhiên, có 1 sân khấu collab hút view cao top đầu tập 1 lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Cụ thể, nhóm nữ Billie và Patti LaBelle - “bà cố nội vocal” của làng nhạc US-UK - đã “bắt tay” nhau hồi sinh lại siêu hit Lady Marmalade nhờ KPOPPED. Dù độ nhận diện không quá cao so với mặt bằng chung, Billie sở hữu những gương mặt “tất tay” từ vocal, rap đến dance. Vì thế, đứng cạnh một “huyền thoại sống” như Pattie, netizen vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào phần trình diễn này.

Lady Marmalade có nhiều phân đoạn rất cao được thiết kế riêng cho Patti. Dù đã ở độ tuổi ngoài 80, “ngoại” vẫn khoe trọn được chất giọng kịch tính, vang rền trứ danh, khả năng kiểm soát hơi thở thuộc hàng đỉnh cao. Bất lợi tuổi tác nhưng bà không hề thua kém hậu thế, thậm chí lấn át cả những idol trẻ tuổi như Billie.

Quả đúng như vậy, Haram - thành viên có năng lực thanh nhạc ổn nhất nhóm - nhưng âm sắc mỏng sáng đặc trưng của giới idol nữ nói chung khiến cô hoàn toàn lép vế trước Patti, chưa kể những thành viên khác không đảm nhiệm vocal. Kpop vốn không trú trọng đài tạo bài bản thanh nhạc cho idol như một vocalist thực thụ. Thay vào đó, họ được huấn luyện dàn trải các kỹ năng đến mức “đủ dùng”.

Chính vì sự chênh lệch ấy mà phần trình diễn lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng màn kết hợp này giống như “cuộc thi so găng vocal” mà kết quả đã được định đoạt ngay từ khi Patti cất giọng. Nhiều bình luận trên X nhận xét Billlie đã cố gắng hết sức nhưng chỉ dừng lại ở mức “giữ nhịp” và thêm màu sắc Kpop thông qua vũ đạo, trong khi toàn bộ spotlight rơi vào giọng hát khổng lồ của Patti.

Không ít ý kiến còn mỉa mai rằng, sau tiết mục Lady Marmalade, giới idol Kpop bị đóng khung chỉ là “dân hát bè” so với giới ca sĩ quốc tế. Patti dẫn dắt toàn bộ cao trào, còn Billlie giống như giọng hát nền hỗ trợ phía sau. Một số fan K-pop thì nhìn ở góc độ khác: họ khen Billlie đã xử lý sân khấu chuyên nghiệp, giữ được năng lượng trình diễn và phối hợp nhịp nhàng với đàn chị.

Với họ, sự đối lập về chất giọng lại chính là điểm thú vị - Patti mang đến sự lão luyện, còn Billlie đem lại sự trẻ trung, hợp thời. Song, nếu bàn riêng về khía cạnh thanh nhạc, nhóm nữ rõ ràng “đuối hơi” và bị so sánh gay gắt hơn những sân khấu collab khác cùng tập.

Tranh cãi này cũng gợi ra một vấn đề rộng hơn: KPOPPED vô tình phơi bày giới hạn ca hát của idol Kpop khi đặt cạnh những giọng ca thực lực US-UK. Các nhóm idol vốn được xây dựng hình ảnh toàn diện: hát, rap, nhảy, visual nhưng không phải ai cũng đạt chuẩn vocalist như trường phái diva phương Tây. Lady Marmalade, vốn đòi hỏi kỹ thuật ngân nốt cao và kiểm soát hơi thở bậc thầy, càng làm khoảng cách trở nên rõ rệt.

Tuy nhiên, khán giả cũng thừa nhận rằng không nên đặt Billlie và Patti trong cùng một “thước đo”. Thế mạnh của idol gen 4 là tính performance, sự đồng đều và khả năng làm mới bản hit bằng yếu tố Kpop - điều mà nếu thiếu họ, Lady Marmalade trên sân khấu KPOPPED cũng sẽ khó có sức hút với lớp fan trẻ.