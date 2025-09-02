Tối 1/9, sân vận động Mỹ Đình đón về hơn 20.000 khán giả tham dự concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đại nhạc hội quy tụ hơn 300 nghệ sĩ tên tuổi từ các diva, divo như NSND Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Đen, SOOBIN, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà,... cho đến các nhóm nhạc Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian, mang đến bữa tiệc âm nhạc vừa hùng tráng vừa sâu lắng. Một trong những tiết mục khiến toàn bộ khán đài như lặng đi chính là sân khấu kết hợp đặc biệt của Còn Gì Đẹp Hơn và Mẹ Yêu Con.

Sân khấu kết hợp đặc biệt của Còn Gì Đẹp Hơn và Mẹ Yêu Con (video: VTV1)

Nguyễn Hùng - giọng ca chính ban nhạc MAYDAYs bước ra sân khấu với bộ quân phục giản dị. Lần này, anh không chỉ mang theo hit Còn Gì Đẹp Hơn từng gây sốt mà còn trình diễn trong một bản phối mới, kết hợp cùng ca khúc huyền thoại Mẹ Yêu Con. Giọng hát trẻ trung nhưng chứa đựng sự từng trải của Nguyễn Hùng hòa cùng tiếng ca thánh thót, giàu xúc cảm của Phạm Thu Hà, khiến từng câu chữ chạm tim khán giả. Khi đoạn “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” vang lên rồi khớp nhịp với “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời… Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi”, nhiều khán giả nức nở.

Điểm nhấn xúc động nhất là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Mưa Đỏ

Điểm nhấn xúc động nhất là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Mưa Đỏ. Toàn bộ tiểu đội 1 gồm Cường (Nhật Hoàng), Tạ (Phương Nam), Bình (Lâm Thanh Nhã), Tú (Đình Khang), Sen (Hoàng Long), Tấn (Gia Huy), Hải (Nguyễn Hùng) cùng bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn) tái hiện cảnh chia tay mẹ để ra chiến trường. Khoảnh khắc tiểu đội giương cao lá cờ, cất lời chào thiêng liêng giữa tiếng nhạc, khán giả như được đưa ngược thời gian về mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972.

Đoạn kết khi Gia Huy và Hứa Vĩ Văn không kìm nổi cảm xúc, khóc ngay trên sân khấu, cả khán đài Mỹ Đình đồng loạt nghẹn ngào. Dàn diễn viên Mưa Đỏ như từ chiến khu Quảng Trị “xuyên không” về hiện tại, để cùng thế hệ hôm nay tận hưởng hòa bình.

Dàn diễn viên Mưa Đỏ như từ chiến khu Quảng Trị “xuyên không” về hiện tại, để cùng thế hệ hôm nay tận hưởng hòa bình

Gia Huy và Hứa Vĩ Văn không kìm nổi cảm xúc, khóc ngay trên sân khấu

Còn Gì Đẹp Hơn đang là một hiện tượng nhạc Việt. Chỉ sau 1 tháng phát hành, ca khúc này cán mốc hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành bản nhạc gắn liền với phim Mưa Đỏ và được vang lên ở nhiều sân khấu concert quốc gia. Được Nguyễn Hùng viết trong quá trình tham gia diễn xuất, bài hát chứa đầy trải nghiệm thật của người nghệ sĩ khi hóa thân vào nhân vật Hải. Lời ca giản dị, gần gũi, như những bức thư gửi mẹ, gửi người yêu, nhưng lại khắc họa trọn vẹn bi thương và hào hùng của một thế hệ chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Chính sự chân thật ấy khiến bài hát dễ dàng chạm tới trái tim hàng triệu khán giả.

Với Mưa Đỏ và Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng trở thành người truyền tải cảm xúc của cả một thế hệ, kết nối điện ảnh và âm nhạc trong cùng một dòng chảy ký ức

Nguyễn Hùng, sinh năm 1999, hiện là giọng ca đầy triển vọng của nhạc Việt, thành viên ban nhạc MAYDAYs. Trước Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng và MAYDAYs đã gây tiếng vang với Phép Màu, chứng minh khả năng viết nhạc giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn riêng biệt. Với Mưa Đỏ và Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng trở thành người truyền tải cảm xúc của cả một thế hệ, kết nối điện ảnh và âm nhạc trong cùng một dòng chảy ký ức.

Còn Gì Đẹp Hơn trở thành một lời nhắc nhớ, hòa bình mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt của những người đi trước

Và ở concert quốc gia 1/9, khi giọng hát của anh vang lên giữa không gian hùng tráng, cùng sự đồng hành của những gương mặt đã hóa thân vào người lính Thành cổ Quảng Trị, Còn Gì Đẹp Hơn trở thành một lời nhắc nhớ, hòa bình mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt của những người đi trước. Khoảnh khắc cả Mỹ Đình bùng nổ trong cảm xúc cũng chính là lúc nghệ thuật hoàn thành sứ mệnh lớn lao nhất. 20.000 khán giả đã khóc, không chỉ vì một sân khấu đẹp, một giọng hát hay, mà còn vì được sống lại cùng ký ức, để càng biết trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.