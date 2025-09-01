Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung một lần nữa trở thành điểm sáng. Nhờ bản phối mới mẻ từ một producer trẻ, giai điệu ca khúc càng thêm sức sống, lan tỏa rộng rãi và trở thành âm hưởng tự hào trong nhiều sự kiện trọng đại, từ ngày 30/4 đến Quốc khánh 2/9.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được nhiều trường học quay MV, đồng diễn cực hoành tráng:

Ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã vượt mốc 6,5 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng, khẳng định vị thế như một “bài hát quốc dân” trong các sự kiện và concert tầm vóc quốc gia. Từ dịp 30/4 đến 2/9, giai điệu tự hào vang vọng khắp nơi, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những màn đồng diễn tập thể của học sinh trên cả nước. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận về hàng loạt clip biểu diễn sôi nổi từ các trường, nơi hàng trăm em học sinh đồng thanh cất cao lời ca, tiếp thêm sức sống cho thông điệp hòa bình và tự hào dân tộc.

Trường Tiểu học Chu Văn An - Ninh Bình quay MV cho Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Khán giả Băng Thi, đại diện cho thầy cô và 1.600 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Ninh Bình), chia sẻ với nam nhạc sĩ “Bài hát đã mang đến cho thầy trò nguồn cảm hứng lớn lao, hun đúc tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến cho một tương lai tươi sáng. Tiết mục đồng diễn của thầy cô và các em học sinh chính là tấm lòng trân trọng gửi đến nhạc sĩ - người đã gieo vào tâm hồn người nghe những giai điệu đầy nhân văn.”

Dưới các bài đăng về ca khúc, nhiều bình luận cho thấy niềm tự hào và tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình. Người nghe không chỉ xúc động, biết ơn công lao của các anh hùng đã hy sinh, mà còn thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Màn đồng diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của trường THCS Tiền An

Không chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân, các thầy cô và học sinh từ nhiều trường tiểu học như Xuân Đỉnh, Phan Đình Giót, Tiên Dương A, Tiền An,… cũng nhiệt tình lan tỏa tình yêu nước qua những màn đồng diễn, hát tập thể đầy khí thế. Nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ sự vui mừng khi học sinh tự tin, hân hoan tham gia, biến ca khúc thành cầu nối nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đại học Văn Hiến thực hiện MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai

Ngoài ra, MV Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, với phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương, đã được sinh viên Đại học Văn Hiến thực hiện như một món quà tri ân Tổ quốc. Trong MV, hình ảnh các bạn trẻ khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng, cùng nhau cất cao tiếng hát về khát vọng hòa bình và tình yêu quê hương, đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy sức trẻ, khiến người xem không khỏi xúc động. Sản phẩm được đầu tư công phu cả về âm thanh lẫn hình ảnh, truyền tải mạnh mẽ thông điệp về niềm tin, sự gắn kết và niềm tự hào dân tộc. Dưới phần bình luận, chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không giấu được cảm xúc, để lại lời khen đầy tự hào: “Đỉnh quá trường ơi.”

Nguyễn Văn Chung liên tiếp hợp tác với Tùng Dương ở 2 dự án

Ra mắt năm 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình ban đầu được thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Sau đó, ca khúc đến gần hơn với công chúng qua phiên bản 30/4 do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình bày, nhanh chóng leo thẳng lên vị trí số 1 thịnh hành trên YouTube. Đến Quốc khánh 2/9, giai điệu quen thuộc một lần nữa “gây bão” khi được Tùng Dương thể hiện đầy bùng nổ tại Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim . Chia sẻ về các phiên bản gây sốt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh không thể chọn ra bản ấn tượng nhất, bởi mỗi nghệ sĩ đều mang đến sắc thái riêng, góp phần giúp ca khúc chạm tới nhiều tầng khán giả khác nhau.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình không chỉ mang giá trị của một tác phẩm âm nhạc, mà còn trở thành hiện tượng văn hoá đại chúng. Những giai điệu và ca từ đầy xúc cảm của ca khúc đã chạm tới trái tim hàng triệu người Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gợi nhắc về quá khứ hào hùng, đồng thời hun đúc khát vọng về một tương lai tươi sáng, yên bình. Từ sân trường tiểu học, giảng đường đại học cho tới những sân khấu lớn, bất cứ ai cũng có thể cất cao tiếng hát, hoà mình vào không khí đồng diễn tập thể và tìm thấy sự kết nối thiêng liêng với Tổ quốc. Chính sức lan tỏa ấy đã đưa ca khúc trở thành “hit quốc dân”, một biểu tượng tinh thần không thể thiếu trong những dịp trọng đại của đất nước.