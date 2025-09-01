Càng sát ngày lễ trọng đại của đất nước - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí hân hoan càng bao trùm khắp các phố phường của thủ đô Hà Nội. Những buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho chương trình đều thu hút hàng triệu người dân đổ về khắp các con phố để được chiêm ngưỡng nét đẹp của hòa bình và sự tự hào dân tộc.

Bên cạnh các khối chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành thì khối Văn hóa - Thể thao quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cũng được người dân cả nước quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong buổi tổng duyệt vào sáng 30/8, các nghệ sĩ như MONO, Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Hưng Nguyễn, Tăng Duy Tân, Á hậu Châu Anh, diễn viên Bảo Hân, Hồng Diễm, Bảo Thanh, Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh… đã thức xuyên đêm để có mặt, tập luyện cho nghi thức diễu hành. Dù phải xuất hiện từ rất sớm nhưng các nghệ sĩ đều rạng rỡ, thoải mái tương tác với khán giả nhưng vẫn giữ sự trang nghiêm khi thực hiện nhiệm vụ.

Khối Văn hóa - Thể thao quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám

Các nghệ sĩ đều vô cùng rạng rỡ dù phải thức xuyên đêm để tập luyện cho sự kiện chính thức

Đức Phúc hào hứng và tự hào khi được góp mặt trong khối nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành

Ca sĩ Trang Pháp trong hàng chờ tổng duyệt lúc rạng sáng ngày 30/8

Vinh dự góp mặt trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng hủy show diễn hay lịch trình cá nhân để dành toàn bộ thời gian cho chương trình. Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho biết, việc được góp mặt trong ngày hội lớn của đất nước là một vinh dự vô cùng đặc biệt. Cô đã tạm gác mọi công việc riêng để dành toàn bộ thời gian cho sự kiện này và xem đây là ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại. Lần đầu tham gia diễu binh, nữ ca sĩ cũng không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã quên đi mệt mỏi để hòa mình trọn vẹn vào không khí chung.

Hoàng Thùy Linh tạm gác mọi công việc riêng để dành toàn bộ thời gian cho sự kiện lớn của đất nước

Hay như Tăng Duy Tân đã quyết định tạm dừng mọi kế hoạch cá nhân, từ chối nhận show từ ngày 26/8 đến hết ngày 1/9 để toàn tâm cho lịch tập luyện dày đặc. Với chủ nhân hit Bên Trên Tầng Lầu, việc có mặt trong đoàn diễu hành là một niềm vinh dự lớn không phải ai cũng có được và cả gia đình anh cũng cảm thấy tự hào khi anh góp mặt trong dịp đặc biệt này.

Tăng Duy Tân (bên trái) hủy show nhiều ngày liên tiếp để toàn tâm tập luyện cho chương trình

Không chỉ các nghệ sĩ miền Bắc, dàn nghệ sĩ miền Nam cũng thể hiện tinh thần hết mình khi sẵn sàng điều chỉnh lịch trình cá nhân để tham gia diễu hành. Nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh thậm chí đã hủy toàn bộ show diễn, tạm gác các buổi livestream đã lên kế hoạch từ trước để dành trọn 10 ngày ở Hà Nội tập luyện cùng khối nghệ sĩ. Lịch tập liên tục được cập nhật khiến cô hạn chế di chuyển ra khỏi thủ đô để tránh ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ cũng không quản ngại đường xa, liên tục bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM nhằm đảm bảo có mặt đầy đủ trong các buổi tập luyện, sơ duyệt và tổng duyệt quan trọng. Việc điều chỉnh lịch diễn khiến một số show phải dời lại, thậm chí cô còn phải thay đổi lịch trình và vé máy bay nhiều lần để kịp hòa nhịp cùng đoàn nghệ sĩ.

Trương Quỳnh Anh sẵn sàng hủy nhiều show diễn trong TP.HCM để tập trung ngoài Hà Nội tập luyện cùng khối nghệ sĩ

Nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ dời lại các show diễn, thay đổi lịch trình bay để hòa nhịp cùng các nghệ sĩ

Chương trình của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước bao gồm các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước cùng phần diễu binh, diễu hành hoành tráng với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 43 khối đi bộ gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an và cả lực lượng quân đội nước ngoài, 18 khối đứng cùng 14 khối xe cơ giới, pháo quân sự và đặc chủng. Dù buổi tổng duyệt bắt đầu từ 6h30 sáng, ngay từ đêm hôm trước, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai… để chờ đón khoảnh khắc đặc biệt, tạo nên bầu không khí vừa rộn ràng vừa xúc động.