Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành Cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 sẽ chính thức khai màn tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Hậu thành công của A50 đợt 30/4, Đại lễ đang cận kề đang nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng chục triệu người yêu nước. Theo đúng lịch trình đã đưa ra, màn đồng diễn nghệ thuật được xếp ở cuối cùng, khép lại sự kiện trọng đại nhất nhì cả nước trong năm 2025.

Được biết, 80 nghệ sĩ gồm thuộc khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao trong danh sách được chọn sẽ di chuyển về vị trí chỉ định thành đội hình biểu diễn. Được vinh dự góp mặt trong tiết mục văn nghệ lớn như vậy, dân tình không khỏi tò về dàn line-up người nổi tiếng sẽ hoà ca tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Các nghệ sĩ cùng trình diễn các ca khúc tôn vinh Tổ quốc

Trước đó, Tùng Dương đã được công bố sẽ gia nhập đội hình “khủng” này khiến MXH sục sôi. Nhờ 2 cú ăn đôi Tái Sinh và Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình, nam Divo là một trong những gương mặt gây chú ý nhất trong số 80 nghệ sĩ ở cả 2 miền Bắc - Nam.

Chiều 31/8, buổi tổng duyệt màn đồng diễn đã được diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Tại đây, khán giả không khó để nhận ra những cái tên nổi bật đứng hàng đầu phần trình diễn như Mỹ Tâm, Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến, Erik, Đức Phúc, Double2T, Khánh Chi… Sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi là gây bất ngờ nhất bởi cô nàng vẫn đang trên hành trình Chuyến Xe Tự Hào Việt Nam.

Erik và Đức Phúc nổi bật với visual trắng sáng

Mỹ Tâm

Erik và Đức Phúc

Dương Hoàng Yến

Double2T

Ngọc Khánh Chi

Hoàng Yến Chibi

Đây là hoạt động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chuyến Xe Tự Hào Việt Nam chở đoàn nghệ sĩ trẻ đi xuyên Việt, điểm xuất phát tại TP.HCM và kết thúc tại Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến, Phương Mỹ Chi và các ekip sẽ khép lại chuyến xe tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào buổi tối 2/9. Có thể thấy, Phương Mỹ Chi đang chạy show cực kỳ căng trong kỳ Đại lễ này.

Phương Mỹ Chi vinh dự là một trong số các nghệ sĩ tham dự Chuyến Xe Tự Hào Việt Nam

Phương Mỹ Chi nổi bật trong tà áo dài hồng và khăn rằn

Ở đội hình đằng sau là nhiều diễn viên, người nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Ngân, Hoa hậu Bảo Ngọc, toàn bộ dàn cast Mưa Đỏ… Mỗi người đều mang một dáng vẻ riêng, nhan sắc cam thường sáng bừng cả sân vận động - hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc visual tại màn đồng diễn nghệ thuật 2/9 sắp tới.

Hoa hậu Bảo Ngọc xinh xuất sắc khi đi tổng duyệt đồng diễn

Visual cam thường của Erik

Mỗi người đều đã được sắp xếp vào đội hình khác nhau, cùng nhau biểu diễn liên khúc dài khoảng 15 phút, gồm 5 bài hát tôn vinh tinh thần cách mạng và lòng yêu nước. Hỗ trợ các nghệ sĩ là dàn múa phụ hoạ đông đảo, lên tới hàng trăm, hàng nghìn người. Họ sử dụng những đạo cụ đẹp mắt như hoa hướng dương, quốc kỳ, quạt lụa… tạo nên một bức tranh rực rỡ và đa sắc màu. Tiết mục nghệ thuật cũng là màn khép lại Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Ngoài ra, khoảng 160 nghệ sĩ đến từ các nhà hát trên địa bàn Thủ đô sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Khối 54 dân tộc Việt Nam tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Lực lượng nghệ sĩ này được tuyển chọn từ nhiều đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Đáng chú ý, trong đoàn còn có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc với công chúng qua sân khấu và màn ảnh như Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Công Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Quỳnh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Trương Hoàng, Minh Tít… ngôi sao đại chúng như Đen, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy, Kiều Anh, Bảo Hân…

