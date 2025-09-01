Ngày 29/8, Sabrina Carpenter chính thức phát hành album phòng thu mới mang tên Man's Best Friend. Sau cú hích lớn từ Short n’ Sweet (2024), sản phẩm lần này được kỳ vọng sẽ giúp cô nàng 9x tiếp tục củng cố vị thế và khẳng định tầm ảnh hưởng của mình như một trong những gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ Gen Z. Nhờ dư âm của loạt “bom tấn mùa hè” năm ngoái như Espresso, Please Please Please, Taste, Bed Chem … Sabrina đã khiến lập tức gây bão với Man’s Best Friend.

Sabrina Carpenter chính thức phát hành album phòng thu mới mang tên Man's Best Friend

Sabrina Carpenter - Tears (Official Video)

Man's Best Friend dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify toàn cầu chỉ sau ngày đầu ra mắt, ghi nhận tổng cộng 64,4 triệu lượt stream. Điều này giúp Sabrina trở thành album có màn debut xuất sắc nhất của một nghệ sĩ nữ trong năm nay. Với con số “khủng” như vậy, Man's Best Friend đã vượt qua chính Short n’ Sweet - có 57 triệu stream ngày đầu. Đáng chú ý, toàn bộ các ca khúc trong album đều lọt vào top 20, trong đó, Tears vươn thẳng lên vị trí số 1 với 9,29 triệu lượt stream.

Toàn bộ các ca khúc trong album đều lọt vào top 20, trong đó, Tears vươn thẳng lên vị trí số 1 với 9,29 triệu lượt stream.

Không những vậy, Sabrina đã đẩy lùi được cơn sốt hot nhất và cũng gây tranh cãi nhất hiện nay - Kpop Demon Hunter . Kpop Demon Hunters đã và đang trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ sự kết hợp hoàn hảo Kpop với thần thoại Hàn Quốc, kỹ xảo hình ảnh sống động và nhạc phim hấp dẫn. Bộ phim phim lập kỷ lục là tác phẩm Netflix có lượt xem cao nhất mọi thời đại với hơn 236 triệu lượt xem, Ngay cả phiên bản chiếu rạp Sing-Along cũng bùng nổ phòng vé, thu về hàng chục triệu USD chỉ trong thời gian ngắn, khẳng định sức hút vượt xa một bộ phim hoạt hình thông thường.

Ca khúc chủ đề Golden leo thẳng lên vị trí No.1 Billboard Hot 100, giúp nhóm nữ hoạt hình HUNTR/X bước chân vào lịch sử âm nhạc quốc tế

Ca khúc chủ đề Golden leo thẳng lên vị trí No.1 Billboard Hot 100, giúp nhóm nữ hoạt hình HUNTR/X bước chân vào lịch sử âm nhạc quốc tế. Album nhạc phim cũng thống trị Billboard 200, trong khi nhiều ca khúc khác như Soda Pop hay Your Idol cũng kém cạnh không kém khi lọt vào Top 10 Billboard Hot 100. Thành tích này được cho là Kpop Demon Hunters hoàn toàn đủ sức sánh ngang những tượng đài Kpop ngoài đời thực.

Tuy nhiên, chính vì cơn sốt quá “tốc biến”, nhất là chủ nhân bản hit hot nhất thế giới lại thuộc về một nhóm nữ… không có thật. Người người nhà nhà nghe, đu trend hay ngân nga giai điệu của Golden - vô tình khiến ca khúc trở thành cái gai trong mắt của không ít người yêu âm nhạc, đặc biệt là một bộ phận fan những nhóm nhạc không đạt được thành công sớm như HUNTR/X hay Saja Boys đã từng làm.

Golden Official Lyric Video - Kpop Demon Hunters

Vì vậy, sự xuất hiện của Sabrina được cho là “đấng cứu thế”, “chiếc phao cứu sinh” cho nền âm nhạc thế giới hiện tại - đang bị xâm chiếm bởi mô hình nhóm nhạc ảo. Từng là Quán quân Spotify nhiều ngày liền, nay Golden ngậm ngùi lùi xuống 1 bậc, nhường lại ngôi vương cho Tears của Sabrina. 3 track thuộc Kpop Demon Hunters là Soda Pop, How It’s Done và Your Idol cũng bị “đá văng” khỏi top 10. Ấy thế mà sau 1 ngày đóng chiếm, Sabrina bất ngờ rớt hạng, HUNTR/X lấy lại ngay chức vô địch.

Ấy thế mà sau 1 ngày đóng chiếm, Sabrina bất ngờ rớt hạng, HUNTR/X lấy lại ngay chức vô địch

Một số ý kiến cho rằng việc đặt Sabrina và HUNTR/X lên bàn cân vốn không công bằng, bởi một bên là nghệ sĩ bằng da bằng thịt, còn bên kia là sản phẩm kết hợp công nghệ và văn hóa đại chúng. Thậm chí có người nhận định chính sự cạnh tranh “giả - thật” này lại giúp ngành công nghiệp trở nên sôi động hơn, khi buộc các nghệ sĩ phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân mình nhiều hơn.

Dù tranh cãi vẫn còn, không thể phủ nhận rằng Sabrina vừa thiết lập một dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp. Từ hình tượng “công chúa nhạc pop Gen Z” nay cô đang dần trở thành một biểu tượng pop toàn cầu, có khả năng xoay chuyển cục diện của thị trường.