Sáng nay, cả nước hòa chung trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại Quảng trường Ba Đình, màn đồng diễn nghệ thuật là điểm nhấn khép lại sự kiện trọng đại nhất năm 2025. Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn đơn thuần, mà còn là dấu ấn lịch sử, nơi tinh thần tự hào dân tộc được thổi bùng bằng âm nhạc, vũ đạo và những màn kết hợp đỉnh cao.

Full sân khấu công diễn khép lại lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 (Video: Đài Hà Nội)

Ngay từ sáng sớm, gần 200 nghệ sĩ đã tham gia trong khối Văn hoá - Thể thao để diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Tất cả đều chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng lòng mang đến diện mạo chỉn chu, thể hiện niềm vinh dự khi góp mặt trong sự kiện quốc gia trọng đại. Sau phần diễu binh, diễu hành, toàn bộ các khối tập trung trước Quảng trường, cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, thực hiện nghi thức chào cờ và lắng nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng. Trong nhịp điệu trang nghiêm ấy, màn đồng diễn nghệ thuật được sắp đặt ở cuối cùng, như một khúc ca bế mạc hoành tráng, gói gọn tinh thần Việt Nam suốt 80 năm qua.

Các nghệ sĩ và Khối Thiếu Nhi đứng vào hàng ngũ đồng diễn

Đội hình 80 nghệ sĩ bước ra trong tiếng reo hò. Đây là những gương mặt nổi bật nhất của khối Văn hoá - Thể thao, được lựa chọn kỹ càng để tạo nên màn trình diễn xứng tầm. Người hâm mộ dễ dàng nhận ra những ngôi sao đình đám góp mặt ở tuyến đầu: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến, Erik, Đức Phúc, Double2T, Khánh Chi… Ở nhiều vị trí khác, loạt gương mặt quen thuộc của điện ảnh, sân khấu và sắc đẹp cũng đồng loạt xuất hiện: Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Ngân, Hoa hậu Bảo Ngọc, toàn bộ dàn cast Mưa Đỏ. Mỗi nghệ sĩ mang đến một phong thái riêng, cùng nhau làm bừng sáng không gian Quảng trường Ba Đình thiêng liêng.

Không chỉ có dàn ca sĩ, nhiều nghệ sĩ sân khấu, kịch nói, chèo, cải lương, ca múa nhạc cũng hội tụ. Khoảng 160 nghệ sĩ đến từ Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long… đã góp phần tạo nên một bức tranh văn hoá đa sắc. Xuất hiện trong đoàn còn có những gương mặt gắn bó lâu năm với khán giả như NSƯT Đức Hùng, NSƯT Bạch Công Khanh, NSƯT Ngọc Quỳnh, diễn viên Chí Nhân, Thùy Dương, Minh Tít,… cùng nhiều nghệ sĩ đại chúng như Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Anh, Bảo Hân.

Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên trình diễn Tiến Quân Ca x Giai Điệu Tự Hào

Cả Quảng trường Ba Đình dõi theo thời khắc thiêng liêng

Tiết mục đồng diễn kéo dài khoảng 15 phút, gồm 5 ca khúc liên hoàn tái hiện hành trình cách mạng, khát vọng độc lập và niềm tự hào dân tộc. Ngay từ phần mở màn, toàn bộ khán giả đã lặng người khi nghe Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào vang lên trong giọng hát nội lực của Mỹ Tâm, hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên mới 7 tuổi. Sự kết hợp giữa “ngôi sao quốc dân” với thế hệ mầm non chính là lời khẳng định mạnh mẽ: tinh thần yêu nước sẽ luôn được truyền lại, tiếp nối qua từng thế hệ.

Những phút tiếp theo, khán giả được sống trong bầu không khí sục sôi của các ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, Việt Nam Ơi Tiến Bước Tới Vinh Quang, Việt Nam Trong Tôi Là… Từng câu hát, từng giai điệu được đồng thanh cất lên, như một lời thề son sắt về tình yêu Tổ quốc. Mỹ Tâm đứng ở trung tâm quảng trường, chính giữa trái tim Ba Đình, cất giọng vang vọng khiến hàng triệu người xúc động. Sau 20 năm hoạt động, đây có thể coi là khoảnh khắc để đời của nữ ca sĩ, nơi âm nhạc của cô vượt khỏi sân khấu giải trí, trở thành một phần ký ức thiêng liêng của đất nước.

Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Anh Tú,... hợp xướng Việt Nam Ơi Tiến Bước Tới Vinh Quang

Giây phút tự hào nhất

Toàn cảnh màn đồng diễn hoành tráng

Đi cùng âm nhạc là dàn múa phụ hoạ hùng hậu lên đến hàng nghìn người. Những đạo cụ như cờ đỏ sao vàng, quạt lụa, hoa hướng dương được sử dụng linh hoạt, tạo nên một bức tranh nhiều tầng lớp, vừa rực rỡ, vừa giàu tính biểu tượng. Biển cờ đỏ sao vàng cùng tung bay trong âm nhạc tiếp thêm năng lượng cho cả Quảng trường Ba Đình.

Màn đồng diễn không chỉ đánh dấu một mốc son trong Đại lễ 2/9, mà còn trở thành khoảnh khắc gắn kết triệu con tim người Việt ở khắp mọi miền. Tại Quảng trường Ba Đình sáng nay, nghệ thuật đã trở thành chiếc cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai, khẳng định một Việt Nam ngày càng hùng cường, đoàn kết và đầy tự hào.