Hồ Ngọc Hà xóa bài đăng gây tranh cãi về việc vắng bóng tại Đại lễ 2/9

Những ngày này, toàn thể người dân Việt Nam đang hướng về chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Mỗi sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt cho Đại lễ, các concert quốc gia đều thu hút đám đông cực lớn. Làng nhạc cũng không ngoại lệ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, MONO, Tăng Duy Tân, Phương Mỹ Chi, Dương Hoàng Yến, Anh Tú,... liên tục góp mặt ở các show concert quốc gia hoặc gác lại lịch trình để tham gia tập duyệt cho ngày Đại lễ. Giữa không khí nhộn nhịp ấy, Hồ Ngọc Hà lại im ắng khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.

Bài đăng gây tranh cãi lúc 18h ngày 1/9/2025 của Hồ Ngọc Hà

Khoảng 18h chiều 1/9, Hồ Ngọc Hà cập nhật bài đăng trên fanpage 5.7 triệu người theo dõi. Cô đăng ảnh mang bộ đồ trắng với điểm nhấn là lá cờ đỏ sao vàng kèm dòng trạng thái “Do có lịch trình Châu Âu đã sắp xếp từ trước, nên Hà lỡ hẹn lời mời tham dự biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại lễ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9”.

Hồ Ngọc Hà xóa bài đăng cũ, truy cập đường link không thể xem được

Hồ Ngọc Hà đưa ra lý do giải thích cho việc lỡ hẹn biểu diễn tại Đại lễ. Nhưng dòng trạng thái này gây ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả tranh cãi về việc Hồ Ngọc Hà nêu lý do là đi diễn châu Âu, chỉ trích nữ ca sĩ không tôn trọng ngày Quốc khánh 2/9. Phản ứng tiêu cực bùng nổ, Hồ Ngọc Hà xóa bài đăng kể trên.

Hồ Ngọc Hà cập nhật bài đăng mới lúc 18h48p ngày 1/9, giới hạn người bình luận

Đến 18h48p cùng ngày, Hồ Ngọc Hà cập nhật bài đăng mới, đăng lại bức ảnh trước đó kèm dòng trạng thái “Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9”. Hồ Ngọc Hà lược bỏ chi tiết gây tranh cãi, đồng thời giới hạn bình luận ở bài đăng của mình.