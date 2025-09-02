Chỉ có thể là Mỹ Tâm!

Lúc 6h30 sáng ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm. Đây là một trong những sự kiện trọng đại nhất của cả nước, quy tụ hàng chục nghìn người dân trực tiếp đến theo dõi và hàng chục triệu khán giả khắp Việt Nam dõi mắt qua màn hình, tạo nên bầu không khí gắn kết, tự hào.

Theo đúng lịch trình đã đề ra, màn đồng diễn nghệ thuật sẽ sáng đèn ngay sau chương trình diễu binh, diễu hành kết thúc. Quy tụ đội hình “khủng” - 80 nghệ sĩ thuộc Khối diễu hành ngành Văn Hoá - Thể Thao như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Double2T, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh…

Trước khi bước vào màn đồng diễn, đông đảo nghệ sĩ đã đi diễu hành

Giữa rừng sao hot Vbiz, Mỹ Tâm nổi bật cả khung hình khi đứng ở vị trí trung tâm, mở màn buổi trình diễn với ca khúc Giai Điệu Tự Hào. Bé Hà Thuỷ Tiên vinh dự cất tiếng hát Quốc Ca đầu tiên, gây ấn tượng với lối hát trong trẻo và sáng, thu hút mọi sự chú ý. Tạo nên sự tưởng phản thú vị sau đó là Mỹ Tâm với âm sắc độc đáo, cất giọng dày ấm và vang vọng không gian Quảng trường Ba Đình.

Giai Điệu Tự Hào - Mỹ Tâm

Diện lên mình tà áo dài trắng thướt tha, Mỹ Tâm sáng bừng với dáng vẻ đoan trang, nữ tính và đầy tự hào. Kết hợp với hàng nghìn diễn viên múa và các đạo cụ đủ hình thù và màu sắc, tiết mục Giai Điệu Tự Hào đã đặt bút vẽ nên những nét vẽ đầu tiên của bức tranh đồng diễn rực rỡ và cảm động.

Cư dân mạng bày tỏ sự thổn thức trước phần thể hiện của Mỹ Tâm, khen ngợi qua bao nhiêu năm, cô vẫn có thể khiến người hâm mộ chìm đắm cảm xúc qua giọng hát khó lẫn vào đâu được. Không ít netizen cho biết, họ không kiềm được nước mắt, rưng rưng xúc động trước màn trình diễn Giai Điệu Tự Hào - từ giọng hát, quy mô sân khấu, không khí và chính Mỹ Tâm.

Khoảnh khắc đó, Mỹ Tâm không chỉ hát, mà còn đại diện cho toàn bộ giới nghệ sĩ Việt Nam ở một sự kiện đặc biệt. Việc lựa chọn Mỹ Tâm đảm nhận vai trò “chuyển nhịp” trong màn đồng diễn không chỉ mang tính chuyên môn mà còn mang ý nghĩa như cây cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Điều đáng chú ý là dù không tham gia vào các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành vốn kéo dài nhiều ngày và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Mỹ Tâm vẫn đảm nhận vai trò vô cùng quan trọng: thể hiện ca khúc Giai Điệu Tự Hào ở vị trí trung tâm ngay sau phần hát Quốc ca mở màn. Chính sự xuất hiện ấy đã trở thành điểm nhấn, gợi cảm giác trang nghiêm đầy tự hào, đồng thời nói lên tầm vóc của Mỹ Tâm đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Chính sự xuất hiện ấy nói lên tầm vóc của Mỹ Tâm đối với nền nghệ thuật nước nhà

Người ta vẫn gọi cô là “idol của các idol”, bởi qua hơn hai thập kỷ, Mỹ Tâm trở thành hình mẫu được nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ: vừa tài năng, vừa bền bỉ, vừa giữ vững niềm tin của khán giả. Chính vì vậy, sự hiện diện của cô ở phần mở màn đồng diễn không chỉ là lựa chọn về chuyên môn, mà còn là lời khẳng định về 1nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu và truyền cảm hứng.

Không ít bình luận cho rằng, nếu bé Hà Thuỷ Tiên là hiện thân của mầm non tương lai , thì Mỹ Tâm lại chính là “linh hồn” người nghệ sĩ” - gắn bó với Tổ quốc và nhân dân - một sự đối xứng hay ho.

Trong khoảnh khắc lịch sử này, khán giả có thể gọi tên nhiều nghệ sĩ đã tỏa sáng, nhưng vị trí trung tâm và sự đại diện cho nghệ sĩ Việt Nam chỉ có thể thuộc về Mỹ Tâm. Đẹp, nhân cách vàng, đời tư sạch và hát hay - đặc biệt “hoạ mi tóc nâu” mang trong mình sự kết nối nghệ thuật với tinh thần dân tộc.

Sau khi khép lại Đại lễ, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ thú vị và xúc động về cảm nghĩ khi được đứng trình diễn tại Quảng trường Ba Đình. Nữ ca sĩ cho biết bản thân rưng rưng khi cất giọng dưới lá cờ đỏ sao vàng, trong thời khắc thiêng liêng cùng hàng triệu người dân Cô không giấu được niềm tự hào, vinh dự và hạnh phúc lớn lao khi được góp giọng trong một sự kiện trọng đại của dân tộc. Mỹ Tâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ kính yêu, cha ông đi trước, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng những chiến sĩ đã hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong độc lập, hoà bình và tự do.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn Hà Nội và toàn thể những người đã trao cho mình cơ hội được đứng trên sân khấu lịch sử trong ngày kỷ niệm rực rỡ 2/9/2025. Với cô, giá trị của độc lập - tự do là thiêng liêng và bất biến, là điều cần được ghi nhớ mãi mãi. Mỹ Tâm khẳng định sau khoảnh khắc này, bản thân càng thấy trách nhiệm sống xứng đáng hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước mà cô luôn mang trong tim.

Chiều hôm trước ngày 1/9, Mỹ Tâm đăng tải đoạn video tổng duyệt cho Concert Quốc Gia đặc biệt là 80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Cô mặc áo cờ đỏ sao vàng, tập luyện ca hát Khát Vọng Hoà Bình dưới cơn mưa cùng Double2T. Tối cùng ngày, bộ đôi nghệ sĩ đã đem đến một màn trình diễn bùng nổ khắp SVĐ Mỹ Đình, thổi vào khí thế hùng cường và yêu nước hừng hực, kết hợp âm thanh - ánh sáng mãn nhãn.

Mỹ Tâm có mặt tại SVĐ Mỹ Đình chiều 31/8 để tổng duyệt cho Concert Quốc Gia hôm sau