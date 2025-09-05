Sau nhiều năm gần như không dẫn dắt bất kỳ chương trình thực tế nào, nghệ sĩ Touliver đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng Reverse Ride. Đây là chuỗi chương trình gồm 7 tập, với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ nổi bật trong làng nhạc Việt. Mỗi tập mở ra một hành trình âm nhạc độc đáo trên chiếc xe VF 7 của VinFast. Với "Reverse", Touliver sẽ "lật lại" những bản hit cũ, làm phiên bản hoàn toàn mới mở ra cảm nhận đối lập và sâu sắc hơn ngay trên chuyến đi.

Màn tái xuất này không phô trương nhưng sáng tạo đến tận cùng đúng chất Touliver. Tại Reverse Ride, Touliver không "đảo beat" chỉ để khác biệt, anh làm mới nhạc để tìm ra cách cảm nhận khác, một chiều sâu khác bên trong những bản hit đã quen thuộc với người nghe. Ở Reverse Ride, VF 7 của VinFast đã trở thành phòng thu cho Touliver và các anh em thỏa sức sáng tạo.





VinFast VF 7 phiên bản Chim Lạc - dòng xe điện đại diện cho tuyên ngôn sống khác biệt, hiện đại mà vẫn đậm chất Việt. Họa tiết chim Lạc gắn liền với văn hóa Đông Sơn được khắc họa như một tuyên ngôn: đây là xe của người Việt, mang đậm giá trị Việt. Thiết kế vũ trụ phi đối xứng trên thân xe không chỉ cho thấy tính thẩm mỹ cao, mà còn thể hiện tư duy nghệ thuật mới mẻ, không rập khuôn, rất phù hợp với tinh thần Reverse Ride muốn truyền tải.

Một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn được gói gọn trong chiếc VF 7 của VinFast. Thiết kế nhỏ gọn bên ngoài nhưng thoải mái bên trong, động cơ chạy êm mượt, thân thiện với môi trường. Chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà đã trở thành không gian nghệ thuật thực thụ, nơi những khoảnh khắc âm nhạc quý giá được nảy sinh cùng Reverse Ride. Hệ thống âm thanh chất lượng cao, nội thất cách âm tốt, không gian thư giãn giúp thoải mái trò chuyện, ngẫu hứng thả melody, remix beat.

Trên chiếc VF 7, bản hit 20 tuổi của Duy Mạnh, Kiếp Đỏ Đen được "reverse" đúng nghĩa. Touliver kết nối Duy Mạnh và Lil Wuyn, đưa ra phiên bản mới từ hai góc nhìn thời đại khác nhau. Lil Wuyn cũng là rapper từng remake Kiếp Đỏ Đen trên sóng Rap Việt. Touliver đưa đến chủ nhân bản hit và rapper thế hệ mới, có cùng cảm hứng với Kiếp Đỏ Đen như một cách kết nối thế hệ.

Hay như DoubleB - SOOBIN và Binz, chỉ có beat của Touliver mới đẩy bộ đôi đình đám làng nhạc thăng hoa. Trong tập phát sóng cùng SOOBIN và Binz, Touliver "đảo ngược" bản hit xập xình Heyyy của SOOBIN. Bản phối mới tiết chế phần drop mạnh mẽ, thay vào đó là những lớp âm thanh mềm mại, tinh giản, tạo nên không gian âm nhạc chill và trưởng thành hơn. OK - bản hit của Binz từ thời còn là "bad boy" làng nhạc cũng được làm lại theo góc nhìn mới. Touliver nhấn vào sắc thái tự sự, chậm rãi, thể hiện rõ sự chiêm nghiệm của Binz. Đây không chỉ đơn thuần là một bản phối mới, mà còn phản ánh phần nào sự thay đổi của Binz, khi anh đến độ trưởng thành, bình tĩnh quan sát cuộc sống.

Toàn bộ quá trình làm mới nhạc được thực hiện ngay trên xe VF 7, không qua phòng thu hay hậu kỳ phức tạp mà sản phẩm đầu ra vẫn đạt chất lượng đủ sức thuyết phục sự khắt khe của chính chủ Touliver. Reverse Ride cho Touliver cảm hứng muốn thu âm hoàn chỉnh những ca khúc này, là khởi đầu cho một dự án âm nhạc chỉn chu sẽ lên sóng trong tương lai.

Điểm đặc biệt của Reverse Ride là nghệ sĩ không chỉ đến để nghe hay làm nhạc, mà còn để trải nghiệm. Touliver cùng khách mời bước lên xe, đi qua từng đoạn đường, tán gẫu với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống. Đôi khi là cảm hứng sáng tác, cũng có lúc để nhắc nhau nhớ nghỉ ngơi, chăm tập thể dục.

Sự kết hợp giữa Reverse Ride và VF 7 không chỉ tạo ra một show khác biệt, mà còn mở ra một hướng tiếp cận âm nhạc mới. Và bất kỳ ai yêu nhạc cũng có thể trải nghiệm điều tương tự nếu ngồi trong VF 7: lắng nghe những bản nhạc yêu thích, cảm nhận không gian thoáng đãng, thả mình theo dòng cảm xúc đang cùng mình "lăn bánh".

VF 7 là lựa chọn đồng hành dành cho những cá tính luôn khao khát thể hiện bản thân. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, dàn âm thanh xịn, khả năng vận hành linh hoạt, VF 7 mang đến trải nghiệm cân bằng giữa phong cách sống năng động và cảm hứng sáng tạo. Mỗi chi tiết đều được tính toán để phản ánh tinh thần sống mới của người Việt - độc lập, tự tin và không ngại thử thách.