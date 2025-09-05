Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Đại lễ A80 đã được tiên đoán từ 3 năm trước?

Đã kết thúc được 2 ngày tàn dư về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 vẫn đang âm ỉ khắp MXH. Đông đảo người yêu nước chưa chịu chấp nhận tạm biệt bầu không khí rộn vang, nô nức mà phải rất lâu nữa, đất nước Việt Nam mới trải nghiệm thêm một lần nữa. Do 20 năm nữa mới đến A100, sự kiện lịch sự vừa qua càng trở nên đáng nhớ và đặc biệt - khi tất cả chúng ta đều hòa một nhịp.

Một trong những phân cảnh được mong đợi nhất là màn đồng diễn nghệ thuật khép lại Đại lễ. Tại đây, 80 nghệ sĩ thuộc Khối Văn Hóa - Thể Thao sẽ cùng cất tiếng hát vang vọng Ba Đình lịch sử, thể hiện liên khúc gồm Quốc Ca, Giai Điệu Tự Hào, Tôi Là Người Việt Nam, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời và Việt Nam Ơi! Cùng Bước Tới Vinh Quang. Bên cạnh Mỹ Tâm - nghệ sĩ hot nhất Đại lễ 2/9 - màn thể hiện của những nhân vật khác cũng nhận được sự chú ý không nhỏ.

Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời - Khối nghệ sĩ

Phương Mỹ Chi - nữ ca sĩ gen Z góp mặt ở cả 2 sự kiện trọng đại A50 và A80 - đứng chung hàng ngũ với các đàn anh đàn chị lớn như Dương Hoàng Yến, Erik, Đức Phúc, Hoàng Bách…Giữa không khí trang nghiêm và hùng tráng Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời vang lên như một ngọn lửa truyền cháy bừng, đưa khán giả đi từ niềm tự hào đến xúc động. Giai điệu vừa mang tính truyền thống, vừa thấm đẫm tinh thần hiện đại giúp ca khúc trở thành điểm chạm đến hàng triệu trái tim hướng về Tổ quốc.

Chỉ với vài câu hát solo, Phương Mỹ Chi đã khiến người xem phải lặng đi vài giây nhờ giọng ca giàu cảm xúc

Chỉ với vài câu hát solo, Phương Mỹ Chi đã khiến người xem phải lặng đi vài giây nhờ giọng ca giàu cảm xúc rất phù hợp với bầu không khí trọng đại hôm ấy. Không được lên sóng quá nhiều những Chị Bảy vẫn kịp để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Tuy nhiên, cơ duyên giữa Phương Mỹ Chi và tiết mục Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã bắt đầu từ 3 năm trước.

Trở lại năm 2022, trên chương trình Bài Hát Hay Nhất , Bùi Trường Linh lần đầu tiên giới thiệu Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Khi ấy, Chị Bảy bày tỏ tình cảm lớn dành cho sáng tác này và xin hát thử vài câu. Chính khoảnh khắc cất giọng ngẫu hứng đó đã khiến khán giả nhớ mãi trước sự giao thoa giữa giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ trẻ và giai điệu, câu từ ý nghĩa, chất chứa tinh thần yêu nước.

Cơ duyên gắn kết giữa Phương Mỹ Chi và ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời bắt đầu từ 3 năm trước

3 năm sau, khi ca khúc được vang lên trong ngày trọng đại của dân tộc, netizen cho rằng đây không chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà là định mệnh đã vạch sẵn đường cho Phương Mỹ Chi. Bởi không phải ai cũng có sự kết nối với một tác phẩm âm nhạc ở ngay lần đầu nó được ra mắt, rồi lại được trao cơ hội biểu diễn ở một sự kiện thiêng liêng quy mô quốc gia.

Phương Mỹ Chi, bùng nổ giới mainstream với album Vũ Trụ Cò Bay , khẳng định vị thế sao trẻ gen Z quyền lực hàng đầu showbiz qua 2 hit show Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025 . Và giờ đây là cô nàng tự tay vẽ nên trang sử mới cho sự nghiệp: lần thứ 2 vinh dự được cất tiếng hát đại diện cho giới nghệ sĩ và toàn dân tại một Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Mọi người nửa đùa nửa thật vũ trụ đã sắp đặt cho Chị Bảy, chờ đợi thời điểm Phương Mỹ Chi chín muồi ở cả sự nghiệp lẫn tài năng, để rồi chiếm trọn trái tim khán giả đại chúng với hình tượng người nghệ sĩ sống sạch, nhân cách vàng, nói không với scandal và thành công.

Phương Mỹ Chi tự tay vẽ nên trang sử mới cho sự nghiệp: lần thứ 2 vinh dự được cất tiếng hát đại diện cho giới nghệ sĩ và toàn dân tại một Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước

Đặc biệt, hình ảnh Phương Mỹ Chi - vốn quen thuộc với dòng nhạc dân ca ngọt ngào, mộc mạc - nay thể hiện một ca khúc hùng tráng, mạnh mẽ, càng khiến công chúng nhận ra thấy được sự linh hoạt cô, chứ không chỉ dừng lại ở cái mác “cô bé dân ca” ngày nào. Đây là cú nhảy vọt ngoạn mục đưa Phương Mỹ Chi trở thành cái tên dẫn đầu một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, sẵn sàng tiếp nối và lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc.

Có thể nói, Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời đã tạo nên bước ngoặt cho cả 2 nghệ sĩ. Bùi Trường Linh tự hào khi nhạc phẩm từng bị chê bai lại được các ngôi sao đình đám hát vang tại Ba Đình lịch sử. Phương Mỹ Chi thì có cột mốc đáng nhớ, là cái duyên khó lý giải mà để lại khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp tại A80.