Tối 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Công ty VMAS và nhóm DTAP phối hợp tổ chức. Giữa niềm hân hoan dịp Đại lễ A80 vẫn còn âm ỉ mạnh mẽ, đêm nhạc nằm giữa Thủ đô đã thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đến vây kín khu vực Hồ Gươm và các tuyến đường xung quanh.

Sự kiện sở hữu line-up chất lượng, trải dài nhiều độ tuổi và chuyên môn: từ NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Mỹ Linh, Phương Thanh đến Trúc Nhân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Muộii… Nhìn vào dàn nghệ sĩ trình diễn, không khó để nhận ra mục tiêu hay thông điệp BTC muốn mang đến là chiếc cầu nối các thế hệ qua tiếng nói của âm nhạc, đồng thời tôn vinh bản sắc dân tộc và di sản ở mảnh đất nghìn năm văn hiến giàu văn hoá.

Line-up "cây đa cây đề" hay "mầm non tương lai" đều có đủ, âm nhạc đậm màu truyền thống

Xuyên suốt chương trình là chuỗi ca khúc nổi bật trong dự án Made In Vietnam của nhóm DTAP. Từng màn trình diễn đều phủ bóng lên tinh thần tự tôn và tự hào là người Việt Nam. Tùng Dương "mở bát" bằng mashup Việt Nam - Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Đây đều là 2 sáng tác mới của hitmaker tỷ view Nguyễn Văn Chung dành tặng Tùng Dương. Với lối khoe giọng nội lực, nam Divo đã truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc, khuấy động thành công bầu không khí để chương trình bước tiếp vào những tiết mục khác.

Tùng Dương

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình - Tùng Dương

Tiếp nối tinh thần sôi nổi ấy, Diva Mỹ Linh lại mang đến những phút giây lắng đọng với Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Hà Nội 12 Mùa Hoa và Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Chất giọng truyền cảm, kỹ thuật "full giáp" của cô đã đưa người nghe trở về với những miền ký ức bồi hồi, lãng mạn của một Hà Nội xưa cũ, đồng thời làm sống dậy tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất Hà thành.

Mỹ Linh

Hà Nội 12 Mùa Hoa - Mỹ Linh

DTAP xuất hiện đầy đủ đội hình, cùng nhau hoà giọng qua 2 ca khúc Con Rồng Thức Giấc, Nhà Tôi Có Một Lá Cờ . Dù không phải những vocalist thuần tuý, bộ 3 đã thể hiện trọn vẹn phần trình diễn của mình, khơi dậy niềm tự hào qua phần giai điệu, ca từ vừa dân gian vừa hiện đại.

DTAP

Nếu Haley ghi dấu ấn đặc biệt với khi hát liền mạch 4 ca khúc gồm Máu Đỏ Da Vàng , Điều Phi Thường Nhỏ Bé và Việt Nam Tử Tế , chinh phục khán giả bằng chất giọng trong trẻo và sự nhiệt huyết thì Muộii lại thổi vào dư vị da diết của Còn Gì Đẹp Hơn . Người hâm mộ không khỏi thổn thức trước ca khúc siêu hot từ dự án điện ảnh Mưa Đỏ được thể hiện và xử lý bởi một giọng ca trẻ trung như Muộii. Trau dồi nhiều năm học thanh nhạc bài bản, Lâm Bảo Ngọc dễ dàng tất tay với thể loại nhạc Cách mạng, làm người xem phải tấm tắc cảm thán qua tiết mục Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ.

Haley

Lâm Bảo Ngọc

Muộii

Còn Gì Đẹp Hơn - Muộii

Sự kết hợp giữa ISAAC và Suboi gợi nhớ đến những năm tháng huy hoàng của Vpop đầu thập niên 2010. Bộ đôi song ca qua bản nhạc huyền thoại Quê Hương Việt Nam, do chính nữ rapper sáng tác, và Rừng Vàng Biển Bạc - track thuộc album Made In Vietnam , đánh dấu màn tái ngộ giữa 2 nghệ sĩ. ISAAC đầy năng lượng, vừa hát vừa nhảy cực nhiệt, trong khi Suboi chơi chữ siêu cuốn qua lyrics tràn ngập địa danh và ẩm thực Việt. ISAAC kết màn với siêu hit Bống Bống Bang Bang , ai nghe cũng phải đứng dậy quẩy cùng mỹ nam 8x và dàn vũ công.

ISAAC và Suboi

Bống Bống Bang Bang - ISAAC

Pháo sáng bừng sân khấu, duyên dáng và nhí nhảnh trong tiết mục Một Ngày Chẳng Nắng . Không toát ra cái chất gai góc, mạnh mẽ của 1 rapper, Pháo linh hoạt biến hóa hình ảnh, phong cách để phù hợp với một sự kiện lớn như 80 Năm - Lễ Hội Độc Lập. Nối tiếp Pháo là cô bạn thân Phương Mỹ Chi, tạo nên tạo cơn sóng gây sốt diện rộng, khán giả tứ phía hú hét, gọi tên cô nàng.

Pháo

Trước khi bước vào phần solo, cặp bài trùng tái hiện lại bản hit Vũ Trụ Có Anh đầy sôi động, bung xõa cùng người hâm mộ dưới khu vực khán đài. Chị Bảy xinh xuất sắc, đem đến set diễn gồm 3 ca khúc mang âm hưởng cổ nhạc, dân ca gồm Bài Ca Đất Phương Nam , Ếch Ngoài Đáy Giếng và Rock Hạt Gạo . Nguồn năng lượng nữ ca sĩ đem đến tạo hiểu ứng cộng hưởng, kết nối khán giả khiến ai nấy cũng đồng loạt hoà nhịp theo giai điệu. Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi giương cao ngọn cờ, vừa vẫy vừa hát giọng cá heo khiến người nghe phải nổi da gà.

Phương Mỹ Chi

Màn hát giọng cá heo của Phương Mỹ Chi khi giương cờ Việt Nam

Phương Thanh "cháy" hết mình với sân khấu đậm chất Rock, trưng trổ giọng hát khàn trứ danh qua 2 bản nhạc Chân Cứng Đá Mềm và Nối Vòng Tay Lớn. Tiếp bước đàn chị, Trúc Nhân gây bão với tạo hình áo dài trắng thanh lịch cùng nón lá. Anh chàng cất giọng cao vút và vang vọng không gian Hồ Gươm với giai điệu Lớn Rồi Còn Khóc Nhè và mashup Huế, Sài Gòn, Hà Nội x Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng.

Phương Thanh

Huế, Sài Gòn, Hà Nội x Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng - Phương Thanh

Trúc Nhân

Trúc Nhân khiến khán giả hú hét, hò reo mỗi khi anh chàng hát

Những màn collab không tưởng, chiếm trọn spotlight là bé Winnie của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Xen kẽ những màn solo là loạt sân khấu kết hợp giao thoa âm nhạc và thế hệ. Phát súng đầu tiên là Hò Vươn Mình được thể hiện bởi tam ca Lâm Bảo Ngọc, Muộii và Haley. 3 cô gái đã thổi vào bản nhạc dân gian sự trẻ trung và chất nhạc điện tử đương đại. Nữ ca sĩ họ Lâm ở lại sân khấu để góp giọng vào một sân khấu collab khác - Tàu Anh Qua Núi. Cô nàng là nhân vật tiếp theo song ca cùng NSND Thanh Hoa, một danh ca với màu giọng không thể lẫn đi đâu được.

NSND Thanh Hoa và Lâm Bảo Ngọc

Một số người phải công nhận, đây là lần hiếm hoi Lâm Bảo Ngọc gặp được "đối thủ" xứng tầm. Cả 2 nghệ sĩ phiêu theo chất nhạc bắt tai quen thuộc, tôn lên sự đanh thép và vang đội mà không lấn át bạn diễn. NSND Thanh Hoa chia sẻ, 60 năm yêu đương còn không bền bằng 60 năm đứng trên sân khấu, được khán giả yêu thương.

Tàu Anh Qua Núi - NSND Thanh Hoa x Lâm Bảo Ngọc

Sự bất ngờ lớn tiếp theo đến từ màn kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết và rapper Pháo trong Nam Quốc Sơn Hà . Ca khúc là sự pha trộn độc đáo khi âm hưởng truyền thống của nghệ thuật cải lương gặp gỡ nhịp điệu hip-hop hiện đại. Tiết mục vừa mang tính thử nghiệm, vừa khẳng định khả năng hòa nhập của văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho khán giả trẻ với những tác phẩm kinh điển.

NSND Bạch Tuyết và Pháo

Nam Quốc Sơn Hà - NSND Bạch Tuyết x Pháo

Cao trào cảm xúc được đẩy lên khi NSND Bạch Tuyết một lần nữa đứng lại trên sân khấu, cất cao giọng hát đầy nội lực trong ca khúc Tự Nguyện với DTAP. Khán giả lặng đi trong sự hào sảng, nồng nàn của từng câu hát. Ít ai tin rằng ở tuổi 80, bà vẫn giữ được phong độ và thần thái rực rỡ như vậy - minh chứng cho sức bền phi thường của một giọng ca huyền thoại.

NSND Bạch Tuyết và DTAP

Bước ra từ sau cánh gà, đây là lần đầu tiên bé Winnie được ba mẹ đưa lên sân khấu ca nhạc. 2 ca khúc bộ 3 mang tới người hâm mộ là Tự Nhiên và Bài Ca Tôm Cá - track nhạc thuộc dự án album Made In Vietnam do đội nhóm DTAP chủ trì. Đông Nhi ngày càng hát hay, luyến láy cũng như ngân nốt cao mượt mà, kỹ thuật có thể nói tiệm cận vocalist. Điểm nhấn đáng nhớ nhất phải kể đến pha so trình của Winnie.

Tự Nhiên x Bài Ca Tôm Cá - Đông Nhi, Ông Cao Thắng và bé Winnie

Cô bé mới vài tuổi nhưng hát đã khá tròn vành rõ chữ, đặc biệt là giọng hát dễ thương, ngọt muốn "xỉu". Cô bé tung tăng khắp sân khấu cùng ba mẹ, đi đến đâu là khán giả phấn khích tới đó. Tuy còn nhỏ nhưng Winnie đã bộc lộ yếu tố để trở thành mỹ nhân trong tương lai: mắt tròn, khuôn miệng xinh xắn, cặp má phúng phính - tổng hoà lại là visual 10 điểm.

Bé Winnie

Đông Nhi

NSND Thanh Hoa trở lại sân khấu, hỗ trợ bộ đôi Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi Made In Vietnam đầy khí thế và uy hùng. 3 thế hệ nghệ sĩ, với 3 dòng nhạc khác nhau cùng đứng ngang hàng trước hàng chục nghìn khán giả - đã tạo nên một khoảnh khắc đáng ngớ.

NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi

NSND Thanh Hoa

Khép lại chương trình nghệ thuật, toàn bộ line-up cùng hát vang bản nhạc bất hủ đi vào năm tháng Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng . Tuy nhiên, trong lúc vui vẻ trình diễn, âm thanh bỗng dưng gặp sự cố, để lại những tiếng hát chay của dàn nghệ sĩ. Không để cuộc vui bị gián đoạn, cả Hồ Gươm cùng đồng thanh cất giọng, dõng dạc hát theo bài ca chiến thắng đầy tự hào.