Lễ diễu binh và diễu hành sáng 2/9 đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng hàng triệu người dân, Hà Nội trở thành điểm hội tụ của tinh thần dân tộc. Điểm nhấn của chương trình chính là màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng khép lại đại lễ, quy tụ tới 80 nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ âm nhạc. Giữa dàn tên tuổi quen thuộc với các concert quốc gia như Tùng Dương, Mỹ Tâm, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Trúc Nhân,... sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi mang đến nhiều bất ngờ.

Phương Mỹ Chi trong đồng diễn sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Giọng ca sinh năm 2003 tham gia đồng diễn trong tiết mục Khí phách Việt Nam. Phương Mỹ Chi đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng trên sân khấu quốc gia. Trước đó, lịch trình dày đặc của cô trong hành trình Chuyến Xe Tự Hào Việt Nam từng khiến khán giả lo lắng về khả năng góp mặt. Chính bởi vậy, sự xuất hiện bất ngờ của cô tại Quảng trường Ba Đình đã khiến không ít người ngỡ ngàng và phấn khích.

Giọng ca sinh năm 2003 tham gia đồng diễn trong tiết mục Khí phách Việt Nam

Trước đại lễ 2/9, Phương Mỹ Chi cũng từng góp mặt trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Khi đó, cùng Double2T, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Hai lần liên tiếp được lựa chọn góp mặt tại đại lễ tầm vóc quốc gia, Phương Mỹ Chi không chỉ khẳng định vị thế của một giọng ca trẻ tiêu biểu, mà còn cho thấy nỗ lực kết nối thế hệ Gen Z với những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Sau Đại lễ 2/9, Phương Mỹ Chi và Double2T được gọi là “trai tài gái giỏi” được Tổ quốc tin tưởng.

Phương Mỹ Chi và Double2T biểu diễn ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh tại Đại lễ 30/4

Sau Đại lễ 2/9, Phương Mỹ Chi và Double2T được gọi là “trai tài gái giỏi” được Tổ quốc tin tưởng

Không chỉ thăng hoa ở sân khấu quốc gia, Phương Mỹ Chi còn chứng minh độ đắt show bậc nhất trong thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay. Chỉ tính riêng tháng 8, cô liên tục góp mặt trong loạt chương trình lớn, sân khấu trường đại học. Điển hình có thể kể đến như Rạng Rỡ Việt Nam tại Hà Nội (9/8), Legend Fest ở Đà Nẵng (16/8). Chưa dừng lại, Phương Mỹ Chi cùng DTAP thực hiện chuyến hành trình Chuyến Xe Tự Hào, quảng bá album Made in Vietnam và đi qua nhiều địa phương từ Quảng Trị, Nghệ An cho tới Hà Nội - nơi khép lại bằng đêm diễn ý nghĩa đúng vào ngày Quốc khánh.

Phương Mỹ Chi cùng DTAP thực hiện chuyến hành trình Chuyến Xe Tự Hào

Phương Mỹ Chi trong đêm diễn 2/9

Song song với lịch trình dày đặc, năm 2025 cũng là cột mốc quan trọng khi Phương Mỹ Chi liên tiếp “ghi điểm” ở hai chương trình thực tế hot nhất. Trên sân khấu quốc tế Sing! Asia, cô dừng chân ở top 3 chung cuộc, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và mang âm nhạc Việt Nam lan tỏa tới bạn bè châu Á. Ở một sân chơi khác là Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi trở thành Quán quân thuyết phục, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả.

Phương Mỹ Chi còn tỏa sáng ở Sing! Asia

và Em Xinh Say Hi

Phương Mỹ Chi thành danh từ The Voice Kids 2013, đến nay đã có hơn 12 năm làm nghề. Thời gian đi hát chiếm quá nửa cuộc đời cô nàng 22 tuổi, do đó cát xê hiện ở top đầu ca sĩ Việt. Vào năm 2018, Quang Lê từng tiết lộ mức cát xê đi hát của Phương Mỹ Chi khoảng 6.000 USD cho 1 show diễn, và mỗi lần đi lưu diễn đều nhận khoảng 3 show. Ước tính sau chuyến lưu diễn ngắn ngày, Phương Mỹ Chi kiếm được 400 triệu đồng. Tại Việt Nam, nữ ca sĩ cũng được trả hơn 100 triệu đồng cho mỗi sự kiện vào thời điểm đó. Đến nay, với sức hút hiện tại thì có lẽ con số cát xê của Phương Mỹ Chi còn tăng cấp số nhân. Năm 2022, Phương Mỹ Chi thành lập công ty quản lý riêng, tự mình làm CEO. Bản lĩnh của cô gái trẻ khiến nhiều người nể phục.

Phương Mỹ Chi đang thực sự bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp

Những gì diễn ra trong năm 2025 cho thấy Phương Mỹ Chi đang thực sự bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Từ một giọng ca dân ca ngọt ngào được biết đến từ tuổi thiếu niên, cô gái sinh năm 2003 giờ đây đã trưởng thành, biến hóa đa dạng và chứng minh mình là một trong những đại diện nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Vừa gặt hái thành công ở các chương trình thực tế, vừa chinh phục được những sân khấu quốc gia lớn nhất, Phương Mỹ Chi đang sở hữu một năm rực rỡ, xứng đáng gọi là “năm vàng” trong sự nghiệp.