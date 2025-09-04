Trước khi chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai Am I the Drama?, Cardi B đã khiến truyền thông Mỹ lẫn fan toàn cầu một lần nữa phải “cười bò”. Nếu có giải thưởng cho nghệ sĩ biết nắm bắt thời cơ, chắc hẳn vương miện sẽ thuộc về cô nàng. Thời gian này, Cardi B trở thành tâm điểm truyền thông vì vụ kiện 24 triệu đô. Tưởng chừng sẽ trở thành cơn ác mộng, vụ kiện bỗng biến thành "mỏ vàng" truyền thông để Cardi B thu lợi nhuận từ chính những khoảnh khắc hầu tòa.

Nữ rapper bị một nữ bảo vệ tên Emani Ellis đệ đơn kiện vì cáo buộc xúc phạm, bạo lực nghiêm trọng. Vụ kiện kéo dài nhiều năm từ 2018, cuối cùng được đưa ra tòa vào đầu tháng 9/2025. Suốt phiên xử, Cardi B liên tục trở thành tâm điểm với loạt biểu cảm hài hước, mái tóc giả thay đổi liên tục cùng những câu trả lời dí dỏm khiến netizen thích thú.

Sau nhiều phiên tòa gây sốt truyền thông, bồi thẩm đoàn đã tuyên Cardi B vô tội, bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ nguyên đơn. Vụ kiện này mang đến hiệu ứng ngoài mong đợi, biến Cardi B từ nhân vật bị chỉ trích thành “nữ chính drama”, mọi cử chỉ và câu nói tại tòa đều trở thành meme.

Nắm bắt trào lưu nhanh như chớp, Cardi B và ekip lập tức tung ra phiên bản giới hạn “Courtroom Edition” cho album Am I the Drama?, với loạt bìa đĩa lấy thẳng ảnh chụp lại từ khoảnh khắc viral trong phiên xử. Có tổng cộng bốn phiên bản – ba CD và một vinyl – ngay lập tức được mở bán trên website chính thức của Cardi chỉ vài giờ sau khi phán quyết được đưa ra. Sự táo bạo ấy nhanh chóng biến thành hiệu ứng thương mại, album bán đắt như tôm tươi, hứa hẹn sẽ là cú nổ doanh thu mới của Cardi B.

Những phiên bản bìa “hầu tòa” còn được fan săn lùng mạnh mẽ, thậm chí có thời điểm còn vượt mặt bìa gốc về tốc độ bán ra. Với nước đi này, Cardi biến tình huống tưởng như bất lợi trở thành chiến lược marketing bậc thầy, biến hình ảnh mình trong vai trò bị cáo thành thương hiệu, vừa gây cười vừa kích thích nhu cầu mua sắm của người hâm mộ và khán giả hiếu kỳ.

Những năm nay, Cardi B thường bị đùa là rapper “ra tòa nhiều hơn ra nhạc”. Tên tuổi Cardi B gắn liền với drama nhiều hơn là các sản phẩm âm nhạc mới. Nhưng cũng chính sự hài hước và khả năng xoay chuyển tình huống không ai ngờ đã giúp nữ rapper này giữ vững vị thế. Album Am I the Drama? dự kiến chính thức phát hành ngày 19/9/2025 hiện đang trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Nữ rapper chính xác là “nữ hoàng cơ hội”. Thay vì để scandal hủy hoại sự nghiệp, Cardi biến chúng thành “nguyên liệu” để khán giả bàn tán, chia sẻ và cuối cùng rút hầu bao mua album.