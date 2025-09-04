Mỹ Tâm: Khoảnh khắc biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình - “Timeless” trong lòng người hâm mộ!

Nhan sắc Mỹ Tâm trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng

Chia sẻ về khoảnh khắc biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình dịp đại lễ A80, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ: "Khoảnh khắc đó, chắc chắn sẽ là "timeless"! (vượt thời gian). Nhưng Tâm không nghĩ sẽ cất kỹ vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới nhớ mà Tâm sẽ luôn mang theo bên mình, ngắm mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là "nhân dịp", nó là hành trang mỗi ngày…".

Chia sẻ của ca sĩ Mỹ Tâm nhận về hàng chục ngàn yêu thích từ cư dân mạng. Với Mỹ Tâm, cơ hội biểu diễn ở đại lễ A80 là "vượt thời gian", và với khán giả nhan sắc của Mỹ Tâm cũng timeless (vượt thời gian) không kém. Nhan sắc Mỹ Tâm thêm phần tỏa sáng với làn da không tì vết.

Chia sẻ về "bí kíp" trẻ mãi không già, Mỹ Tâm cho biết chăm sóc từ bên trong. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng xây dựng một chế độ ăn uống và giấc ngủ hợp lý. Trong đó, cô thực hiện những thói quen nhỏ như đi ngủ vào lúc 21 giờ, uống đủ nước và tránh căng thẳng để mang lại vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Mỹ Tâm: Bí quyết “trẻ mãi không già” - Làn da tự nhiên, rạng rỡ tuổi 40+!

Bí kíp giữ gìn nhan sắc của Mỹ Tâm là ít trang điểm

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn hạn chế trang điểm đậm. Theo đó, khi không có lịch trình công việc, Mỹ Tâm hạn chế trang điểm hoặc trang điểm rất nhạt để giữ cho da được thông thoáng. Để mặt mộc tự nhiên cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1981 trông trẻ trung hơn.

Chăm chỉ vận động không chỉ là hoạt động thể chất giúp giữ gìn vóc dáng mà còn là bí quyết để có làn da đẹp. Bởi lẽ trong quá trình vận động, cơ thể sẽ tăng cường trao đổi chất giúp kích thích sản sinh collagen và đào thải độc tố.

Nhờ vậy, da dẻ sẽ thêm trẻ khỏe và mịn màng hơn. Mỹ Tâm không chỉ là một biểu tượng của giọng ca mà còn là một icon về nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều được khán giả khen hết lời.