Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Mỹ Tâm xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, không trang sức cầu kỳ, không sơn móng tay, không lớp make-up dày. Khi cất cao giọng hát, nữ ca sĩ ấy đã đặt tay lên ngực trái, đôi mắt rưng rưng hát bằng tất cả sự tự hào và hãnh diện trong khoảnh khắc hào hùng và trọng đại của dân tộc.

Khoảnh khắc ấy đã làm bừng sáng cả không gian, khiến những người xem trực tiếp và hàng triệu người xem qua màn hình cũng cảm nhận được sự xúc động dâng trào. Chỉ cần nhìn cảnh tượng giản dị ấy, nhiều người đã thì thầm với nhau: "Đủ hiểu vì sao gần 25 năm qua, sự nghiệp của Mỹ Tâm vẫn rực rỡ".

Mỹ Tâm "chạm đỉnh tinh tế" tại lễ diễu binh Quốc khánh

Được xuất hiện và biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào của bất kỳ nghệ sĩ nào. Với Mỹ Tâm, khoảnh khắc này trở thành minh chứng sống động cho hai chữ "tinh tế" – điều đã tạo nên sức hút bền vững suốt gần 25 năm hoạt động.

Trong buổi lễ trang nghiêm, ai cũng mong muốn xuất hiện chỉn chu, đẹp nhất. Và Mỹ Tâm lựa chọn: Tối giản nhưng trang trọng. Tà áo dài trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm nhẹ, không trang sức phô trương. Cô đứng đó, giữa quảng trường lịch sử, để cho giọng hát và cảm xúc lên tiếng thay cho mọi thứ khác.

Mỹ Tâm những ngày tất bật chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại của đất nước

Điều đáng chú ý là ở những ngày tổng duyệt trước đó, khán giả vẫn thấy Mỹ Tâm xuất hiện với bộ móng tay đỏ nổi bật. Nhưng đến ngày chính thức, cô bất ngờ thay đổi: Một bộ móng trơn, không màu. Sự tiết chế này không phải ngẫu nhiên, mà là lựa chọn có chủ đích: Không để bất kỳ chi tiết nào làm xao nhãng khỏi thông điệp lớn lao – sự trang nghiêm và tinh thần dân tộc trong ngày Quốc khánh.

Từ phong cách đến giọng ca, Mỹ Tâm luôn biết cách tiết chế để "đúng – đủ – đẹp". Và sự tinh tế ấy không chỉ giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng hôm nay, mà còn lý giải vì sao gần 25 năm qua, Mỹ Tâm vẫn giữ vững phong độ và vị thế đặc biệt trong lòng khán giả.

Khi giọng hát chạm tới trái tim

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh áo dài trắng giản dị nhưng sang trọng, Mỹ Tâm còn chạm đến trái tim công chúng bằng giọng hát. Khi tiếng nhạc cất lên, giọng hát tràn đầy nội lực, giàu cảm xúc của Mỹ Tâm đã biến khoảnh khắc ấy thành giây phút khó quên. Âm sắc nữ trung dày, vang nhưng vẫn ấm áp, cùng cách nhả chữ rõ ràng, trọn vẹn từng nốt, khiến người nghe "nổi da gà". Sự rưng rưng trong ánh mắt, hơi thở dồn nén ở những quãng cao không chỉ là kỹ thuật, mà là tình yêu Tổ quốc được chuyển hóa thành âm nhạc.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng ngay khi nữ ca sĩ cất giọng, họ lập tức "nổi da gà", đặc biệt là lúc tiếng hát hòa cùng hình ảnh Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Điều khiến công chúng cảm phục hơn cả chính là sự chuyên nghiệp trong cách Mỹ Tâm thể hiện. Một bình luận viết: "Lúc nhìn Mỹ Tâm hát, mình nghĩ là sao có thể chuyên nghiệp đến mức giấu hết cảm xúc để hoàn thành được. Ngồi xem còn nghẹn ngào, thì hát xong cô ấy mới bật khóc". Sự kiềm chế ấy cho thấy bản lĩnh sân khấu vững vàng, đồng thời càng làm bật lên sự chân thành khi những giọt nước mắt rưng rưng sau đó xuất hiện.

Một khán giả khác thẳng thắn: "Mỹ Tâm xứng đáng hát ở những dịp này".

Đây không chỉ là lời khen, mà còn là sự công nhận: Có những sân khấu đòi hỏi sự trang nghiêm, sự tinh tế và chuyên nghiệp tuyệt đối – và Mỹ Tâm chính là gương mặt hiếm hoi đáp ứng được trọn vẹn những yếu tố ấy.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm cất cao giọng hát giữa Ba Đình lịch sử

Ngay sau khi chương trình kết thúc, fanpage hơn 5 triệu người theo dõi của Mỹ Tâm đã ngay lập tức thay avatar chính là khoảnh khắc cô hát giữa Ba Đình lịch sử. Điều đáng nói, đây chỉ là 1 bức ảnh chụp màn hình, chẳng phải là ảnh HD được chỉnh sửa chỉn chu. Nhưng dù vậy, bức ảnh đó cũng đẹp vô cùng.

Còn Mỹ Tâm nghẹn ngào chia sẻ: "Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát "Nước non Việt Nam ta vững bền!"

Biết Ơn Bác Hồ kính yêu, Biết Ơn Cha Ông ta, Biết Ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ đã gìn giữ Đất Nước cho chúng con được sống trong hoà bình, độc lập và tự do!

Xin cám ơn Hà Nội, cám ơn các Bác, các Cô Chú Anh Chị đã cho Tâm được vinh dự lớn lao vào một ngày kỷ niệm rực rỡ của Đất nước 02/9/2025. Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương Đất nước Việt Nam thân yêu của mình".

Gần 25 năm trôi qua, Mỹ Tâm chưa bao giờ cần đến scandal hay chiêu trò để duy trì ánh hào quang. Sự tinh tế trong phục sức, sự xúc cảm trong giọng hát giữa quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày 2/9 phần nào lý giải lý do vì sao Mỹ Tâm trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng "made in Vietnam".