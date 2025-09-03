Khán giả TP.HCM đội mưa xem chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh

Tối 2/9, chương trình nghệ thuật Ánh Sao Độc Lập do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện để Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chương trình được truyền hình trực tiếp, kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu thuộc TP.HCM.

Điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Tại điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay khi bắt đầu chương trình thời tiết đổ mưa lớn. Tuy nhiên chương trình vẫn diễn ra và hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nán lại rất đông để theo dõi từng tiết mục. Khán giả đội mưa cùng hòa theo tiếng hát với các nghệ sĩ tạo nên những giây phút ấm áp xuyên suốt chương trình.

Khán giả đội mưa thưởng thức chương trình tại phường Sài Gòn

Chương trình Ánh Sao Độc Lập có 3 chương gồm Từ Làng Sen đến Cách mạng Tháng Tám thành công; Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Điểm cầu phường Sài Gòn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Lê Thiện, Cẩm Vân, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc… cùng các vũ đoàn, nhóm hợp xướng, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước-Thanh Hoa, góp phần làm cho bức tranh nghệ thuật thêm đa sắc.

Sân khấu đêm nhạc được dàn dựng quy mô

Những ca khúc tái hiện giai đoạn lịch sử khốc liệt, ca ngợi sự hy sinh bất khuất của cha ông cùng hình ảnh về Bác Như Từ Làng Sen - Dấu Chân Phía Trước, Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân, Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, Lá Cờ Tháng Tám, 19 Tháng 8, Đường Lên Phía Trước, Đất Nước Trọn Niềm Vui, Đất Nước Tình Yêu, Giai Điệu Tự Hào … cũng được thể hiện.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình nghệ thuật Ánh Sao Độc Lập chính là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tạo nên không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Ngay từ mở màn, khán giả được chiêu đãi bằng màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp cùng âm hưởng nhạc dân tộc, như lời khẳng định: lịch sử và hiện tại luôn song hành trong bước tiến của dân tộc.

Các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình dưới cơn mưa như trút.

Tiết mục Việt Nam Tươi Đẹp - Việt Nam Ngày Mới do Hiền Thục và Hồ Trung Dũng biểu diễn ở gần cuối chương trình tạo được nhiều hưởng ứng của khán giả. Sau đó là màn trình diễn laser mapping trên nền nhạc, với hình ảnh bản đồ hành chính Việt Nam với 34 tỉnh thành, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Màn trình diễn kết lại với bản đồ hành chính TP.HCM mới, 3 địa phương hòa quyện vào nhau.

Sau liên khúc Giai Điệu Tự Hào - Nối Vòng Tay Lớn với tốp ca, chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh sao độc lập khép lại lúc 21h với màn pháo hoa rực rỡ.

Cầu truyền hình nghệ thuật Ánh sao độc lập tái hiện những khát vọng độc lập, tự do của dân tộc qua thước phim và âm nhạc đầy cảm xúc. Tròn 50 năm ngày giải phóng, chương trình đánh dấu bước ngoặt lịch khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hòa mình vào dòng chảy phát triển chung của TP.HCM, thể hiện niềm tin và khát vọng về một đô thị hiện đại, năng động, mang tên Bác.