Ngày 5/9 tới đây, aespa sẽ chính thức trở lại với mini album thứ 5 mang tên Rich Man. Trước thềm comeback, SM liên tục tung ra loạt ảnh, video concept để quảng bá. Tiếp tục phát huy phong cách đường phố bụi bặm, oldschool từng áp dụng cho Dirty Work, aespa lần này cũng xuất hiện với những bộ outfit ôm sát, quần ngắn và cắt xẻ mạnh tay.

Film quảng bá của aespa cho Rich Man

Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng, phong cách này lại đang khiến nhóm vướng tranh cãi. Trong video concept mới nhất, aespa bị cho là hở bạo đến mức kém sang, hình tượng mỹ nhân AI mà nhóm dày công xây dựng bỗng chốc trở nên xa lạ. Không chỉ hình ảnh, âm nhạc lần này cũng bị nhận xét là thiếu tiềm năng, khó để tạo được hit lớn như Supernova.

aespa gợi cảm trong era mới

Không hiếm hình ảnh "hiểm hóc"

aespa bị cho là hở bạo đến mức kém sang, hình tượng mỹ nhân AI mà nhóm dày công xây dựng bỗng chốc trở nên xa lạ

Film concept của aespa gây tranh cãi

Phản ứng tiêu cực của Knet phủ kín các diễn đàn Kpop:

- Video của aespa không nhận được phản hồi tốt trên mục K-idol. Rất khác với sân khấu ở concert. Hở quá bạo và outfit không đẹp chút nào. Nhiều người cũng thắc mắc tại sao nhóm tạo dáng như thế.



- Từ những bức ảnh đầu tiên được phát hành, từ ảnh concept cho đến video này, tôi cứ tưởng sẽ mang đến một giai điệu thực sự mạnh mẽ, nhưng khi nghe bài hát thì thấy thật nhàm chán... Cảm giác như bài hát và concept chả liên quan.



- Vấn đề không phải là sexy hay không, chỉ là nhìn rất chán đời. Động tác của các thành viên rất vụng về, style cũng cũ lắm rồi.



- Sao lại làm thế với Winter. Bộ đồ xấu xí kia là sao nữa?



- Chắc muốn hướng đến vibe nước ngoài để nhắm vào Mỹ, nhưng phản ứng hơi..



- Đỉnh cao của aespa có lẽ là năm ngoái rồi.



- Thấy sến súa.



- Đặt tên là Rich Man đi theo hướng mạnh mẽ nữ quyền mà ăn mặc rất ba chấm.

- Hở hang học theo BLACKPINK.

- Nhìn cứ như Lisa.



- Mấy cô tham vọng Mỹ tiến là sẽ phơi bày hết ra à.



- Tất cả là tại BLACKPINK.

Không chỉ aespa bị chỉ trích, netizen còn kéo BLACKPINK vào cuộc. Một số ý kiến cho rằng chính BLACKPINK đã mở ra xu hướng hở bạo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Kpop. Thời gian gần đây, BLACKPINK liên tục thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành, táo bạo hơn trên sân khấu concert DEADLINE, đặc biệt là Lisa và Jennie.

Hình ảnh hở bạo của BLACKPINK vốn đã không còn xa lạ nhưng vẫn gây ra cuộc tranh luận về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm

Khán giả khó tính lấy BLACKPINK ra như “tấm gương xấu” để chỉ trích mỗi khi có idol theo phong cách gợi cảm

Hình ảnh quyến rũ, thậm chí hở bạo của BLACKPINK vốn đã không còn xa lạ, nhưng vẫn gây ra cuộc tranh luận dai dẳng về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm. Cũng vì thế, mỗi khi có nhóm nữ nào chọn phong cách hở bạo, khán giả khó tính lại lấy BLACKPINK ra như “tấm gương xấu” để chỉ trích.



Thị hiếu công chúng vốn đa dạng, ý kiến trái chiều là điều khó tránh

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận theo chiều hướng khác. Dù bị chê bai nhưng mức độ hở của aespa vẫn chưa ở mức báo động hay vượt chuẩn. Chưa kể, các cô gái cũng đã đến tuổi trưởng thành, cần có sự chuyển dịch phong cách.

Thị hiếu công chúng vốn đa dạng, ý kiến trái chiều là điều khó tránh. Nhất là khi hình ảnh aespa tại Hàn đã phần nào bị ảnh hưởng sau loạt ồn ào liên quan đến Karina, mọi động thái comeback đều càng dễ bị soi xét gắt gao. Dù thế nào, việc ném đá nghệ sĩ và tấn công ngoại hình vẫn là hành vi không nên tồn tại, bởi một nhóm nhạc nữ hoàn toàn có quyền thử nghiệm và mở rộng hình ảnh để phù hợp với định hướng mới.

4 thành viên aespa trong ảnh concept gây tranh cãi:

Karina

Winter

Ningning