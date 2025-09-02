Sáng nay, Lễ diễu binh và diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 chính thức khai mạc tại Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm. Sự kiện trọng đại năm 2025 được khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng, với sự góp mặt của 80 nghệ sĩ trên sân khấu quốc gia. Trước ngày lễ, nhiều nghệ sĩ háo hức chia sẻ những hình ảnh tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại lễ. Được xuất hiện trên sân khấu quốc gia trong dịp trọng đại không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc tới đông đảo khán giả.

Màn đồng diễn tại Đại lễ 2/9

Bên cạnh những tên tuổi lớn, quen thuộc với concert quốc gia như Tùng Dương, Mỹ Tâm, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Trúc Nhân,... chương trình còn quy tụ đông đảo các gương mặt trẻ, trong đó nổi bật là Phương Mỹ Chi và Double2T.

Phương Mỹ Chi gây bất ngờ

Tại sân khấu trọng đại ngày 2/9, Phương Mỹ Chi được gửi gắm cùng các nghệ sĩ tên tuổi Mỹ Tâm và Hòa Minzy mang đến màn trình diễn Khí phách Việt Nam đồng điệu đầy cảm xúc. Với giọng ca trong trẻo, giàu cảm xúc và sâu lắng, Phương Mỹ Chi đã truyền tải chân thành từng giai điệu của ca khúc, tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, trang trọng trong ngày đại lễ.

Phương Mỹ Chi tham gia diễu hành sáng 2/9

Mặc dù nhiều thông tin cho rằng lịch trình bận rộn với hành trình Chuyến Xe Tự Hào Việt Nam có thể khiến giọng ca sinh năm 2003 vắng mặt tại sự kiện Quốc khánh lần này. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của Phương Mỹ Chi tại Quảng trường Ba Đình đã tạo nên niềm ngỡ ngàng và phấn khích cho đông đảo khán giả.

Phương Mỹ Chi chụp ảnh cùng Mỹ Tâm

“Người miền núi chất” ngày càng chất

Bên cạnh đó, Double2T, nam rapper trẻ tài năng, mang đến sắc màu hiện đại và năng động cho sân khấu đại lễ. Anh trình diễn các ca khúc rap được sáng tác riêng cho sự kiện, góp phần tạo điểm nhấn độc đáo cho chương trình. Trước đó, tại concert quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tối 1/9, Quán quân Rap Việt đã kết hợp cùng Mỹ Tâm trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, mang đến bản phối đầy mới mẻ, pha trộn giữa pop và rap. Màn trình diễn này không chỉ khuấy động năng lượng giới trẻ mà còn thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa hai thế hệ nghệ sĩ, giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Double2T trong đội hình diễu hành, biểu diễn sáng 2/9

Nổi lên như một hiện tượng từ Rap Việt, Double2T khéo léo lồng ghép văn hóa bản làng, miền núi vào phong cách âm nhạc của mình, tạo nên bản sắc riêng biệt và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng cho giới trẻ về việc kết hợp văn hóa truyền thống với âm nhạc đương đại.

Double2T biểu diễn cùng Mỹ Tâm trong sân khấu concert quốc gia tối 1/9

Nghệ sĩ trẻ ghi dấu ở sự kiện quốc gia

Đáng nói, đây là bộ đôi nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng có mặt tại cả hai sự kiện quan trọng nhất của dân tộc trong năm nay là A50 và A80. Cách đây gần nửa năm, tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Phương Mỹ Chi và Double2T đã vinh dự được đứng trên sân khấu trong ngày trọng đại của dân tộc với ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương Mỹ Chi và Double2T biểu diễn ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh tại Đại lễ 30/4

Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ không chỉ làm bừng sáng màu sắc âm nhạc hiện đại cho đại lễ mà còn phản ánh nỗ lực kết nối thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để các tài năng trẻ được tỏa sáng trên sân khấu quốc gia trong dịp trọng đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thế hệ trẻ khẳng định tài năng, sáng tạo của mình trong kỷ nguyên hội nhập. Sự giao thoa này giúp các bạn trẻ thêm yêu, tự hào về đất nước, trân trọng lịch sử và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của những ngày lễ trọng đại của đất nước.



Double2T và Phương Mỹ Chi ghi dấu từ 30/4

Đến Đại lễ 2/9