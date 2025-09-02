Hồ Ngọc Hà xin lỗi

Cụ thể, nữ ca sĩ viết:

“Chúc mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2/9

Ngày của Hoà Bình, ngày của Độc Lập và Tự Do

Ba mẹ mình đấy, đi từ chiến tranh đến hoà bình. Ba mình để lại một bên chân và là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình. Mẹ mình đã mất Mẹ khi chưa được 9 tuổi, ngày Bà đi trong tiếng bom rơi và không bao giờ thấy trở về và mẹ cũng đã trở thành người mẹ mạnh mẽ nhất nuôi các em khi còn nhỏ đến bây giờ mà tôi có thể cảm nhận được.

Mình sống và học tập trong môi trường Quân Đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không phải chỉ là một lời nói, hành động mà là cả một quá trình cống hiến, giúp đỡ và xây dựng.

Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có mình và Bạn.

Ps: ngày hôm qua hoà trong không khí xao động, team của mình đã post lên gây ra nhưng ý kiến trái chiều âu cũng là ý tốt của các bạn, nhưng không phải lúc, không phải nơi để trình bày. Mình thay mặt team của mình gửi lời Xin Lỗi đến mọi người thật nhiều nhé.

Ngày của Hoà Bình hãy cùng sống trong Hoà Bình thật trọn vẹn nha. Mình hông có đi chạy show bên này mọi người ơiiiii gia đình có việc thiệt mà chứ mình cũng ham vui ham xuất hiện những lúc mà ý nghĩa thế này lắm, tiếc muốn xỉu nè.”