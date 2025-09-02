Hàng triệu người dân Việt Nam những ngày qua được sống trọn vẹn trong không khí đất nước trọn niềm vui với rất nhiều “concert quốc gia” được đầu tư quy mô hoành tráng để chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Bên cạnh nhiều nghệ sĩ gạo cội thì hàng loạt các nghệ sĩ trẻ đã trở thành “gương mặt thân quen” với khán giả khi xuất hiện trong rất nhiều sự kiện âm nhạc chào mừng Đại lễ. Trong đó, Lâm Bảo Ngọc chính là một trong những nữ nghệ sĩ được tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng” để đem tiếng hát hòa chung bầu không khí hào hùng của dân tộc.

Lâm Bảo Ngọc là một trong những nữ ca sĩ đắt show nhất dịp Đại lễ 2/9

Tối 1/9, tại Sân vận động Mỹ Đình, concert quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc chính thức diễn ra với sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự thực hiện của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Chương trình gồm ba phần: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Lâm Bảo Ngọc là một trong những nghệ sĩ vinh dự xuất hiện ở vị trí mở màn, trình diễn liên khúc Tự Nguyện - Ca Ngợi Tổ Quốc cùng NSND Đăng Dương, Sèn Hoàng Mỹ Lan, ca sĩ nhí và dàn vũ công đồng diễn hoành tráng. Sân khấu quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, hàng nghìn khán giả cùng màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, để lại nhiều khoảnh khắc tự hào khó quên.

Lâm Bảo Ngọc (bên phải) trong màn trình diễn mở màn tại Concert quốc gia đặc biệt

Nữ ca sĩ vinh dự góp mặt trong dàn nghệ sĩ khủng của Vbiz trong sự kiện chào mừng Đại lễ của đất nước

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1996 còn “phủ sóng” loạt sự kiện lớn trong mùa Đại lễ khi xuất hiện trong nhiều chương trình trọng điểm như Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (31/8), Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (15/8), Tự Hào Là Người Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17/8) hay Hành trình Tự hào Việt Nam” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (2/9).

Lâm Bảo Ngọc được trao nhiều trọng trách tại hàng loạt chuỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Ngoài lịch diễn dày đặc trong chuỗi sự kiện quốc gia, Lâm Bảo Ngọc vẫn tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho các hoạt động cá nhân như tham gia show thiện nguyện Vì Miền Trung Yêu Thương, làm khách mời trong liveshow của Hoài Lâm và đặc biệt là góp mặt tại concert Em Xinh Say Hi vào ngày 13/9 tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP.HCM.

Lịch trình của cô nàng được đăng tải trên trang cá nhân

Sinh ra tại Nam Định trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Lâm Bảo Ngọc từng chọn con đường quân ngũ trước khi trở thành ca sĩ hoạt động tự do. Năm 2018, cô được đặc cách vào quân đội, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I và theo học Thanh nhạc hệ quân sự tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau 6 năm gắn bó, tháng 6/2024, khi đang mang quân hàm Thượng úy, Lâm Bảo Ngọc quyết định rời quân ngũ để Nam tiến, theo đuổi đam mê ca hát. Quyết định này mở ra nhiều cơ hội mới, đưa tên tuổi Lâm Bảo Ngọc trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ đắt show nhất mùa Đại lễ 2/9 năm nay. Trước đó việc góp mặt trong dàn “em xinh” tại Em Xinh Say Hi cũng giúp tên tuổi Lâm Bảo Ngọc tiến đến gần hơn với số đông khán giả. Với chất giọng nội lực cùng việc đầu tư chỉn chu trong mỗi phần trình diễn, Lâm Bảo Ngọc xuất sắc lọt Top 10 chung cuộc.

Lâm Bảo Ngọc từng có khoảng thời gian công tác trong quân ngũ

Lâm Bảo Ngọc gây ấn tượng tại Em Xinh Say Hi

Trước khi trở thành gương mặt “phủ sóng” dày đặc ở loạt sự kiện lớn như hiện tại, Lâm Bảo Ngọc từng có một chặng đường đầy sóng gió với nghề. Từng sở hữu loạt thành tích ấn tượng như Á quân Giọng hát Việt 2019, Quán quân Giọng ca bí ẩn 2019, Á quân Sao Mai 2017 (phong cách nhạc nhẹ) và giải Bạc Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019, nhưng ánh hào quang ấy không đủ để giữ cô ở lại với sân khấu.

Có thời điểm, giọng ca sinh năm 1996 gần như “biến mất” khỏi showbiz, rơi vào trạng thái trầm cảm sau chuỗi biến cố cá nhân và những đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Cô từng chia sẻ, bản thân mất hoàn toàn động lực ca hát, từ chối mọi lời mời biểu diễn, sống khép kín và giấu nhẹm bệnh tình với gia đình. Phải đến khi bị phát hiện, Lâm Bảo Ngọc mới dám khóc và nói thật với mẹ về tình trạng của mình.

Bước ngoặt đến khi cô quyết định trở lại với Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam mùa 2 (2023). Chính sân khấu này đã thắp lại ngọn lửa âm nhạc, mang đến cho Lâm Bảo Ngọc nhiều cơ hội mới. Sau chương trình, nữ ca sĩ tích cực hoạt động, tham gia gameshow, ra mắt sản phẩm và từng bước lấy lại tình cảm của khán giả.

Nhìn lại 8 năm làm nghề, Lâm Bảo Ngọc thẳng thắn thừa nhận mình từng có những lúc chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp cùng lứa thăng tiến nhanh hơn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách thích nghi, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và không ngừng làm mới bản thân để mỗi lần trở lại đều mang một phiên bản tự tin và nhiều năng lượng hơn.

Lâm Bảo Ngọc nhận được nhiều tình cảm của khán giả sau Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam mùa 2 (2023)