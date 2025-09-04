Vừa qua, trong khuôn khổ Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), tọa đàm với chủ đề “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” đã diễn ra. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân.

Các diễn giả thống nhất rằng bản sắc văn hóa chính là nền tảng vững chắc để công nghiệp văn hóa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số. Văn hóa không chỉ là sức mạnh mềm mà còn là nguồn lực sáng tạo, mở đường để hình ảnh Việt Nam được khẳng định trên bản đồ quốc tế. NSND Xuân Bắc khẳng định hai yếu tố cốt lõi là “bản sắc và hiện đại”. Ông cho rằng bản sắc chính là dấu ấn không thể trộn lẫn của văn hóa Việt Nam, còn hiện đại là điều kiện để sản phẩm nghệ thuật phù hợp với thị hiếu công chúng và lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Với vai trò quản lý, Xuân Bắc cũng cho biết ngành đang tích cực tham mưu để có thêm chính sách thuận lợi, giúp nghệ sĩ phát huy sáng tạo và quảng bá hình ảnh đất nước.

Ở góc độ sáng tác, nhạc sĩ - ca sĩ Tăng Duy Tân bày tỏ niềm tự hào khi được thừa hưởng nền tảng từ gia đình nghệ thuật, đặc biệt là di sản âm nhạc của ông nội, cố nhạc sĩ Trần Hoàn. Anh chia sẻ nhiều ca khúc của mình, trong đó có Bên Trên Tầng Lầu, được xây dựng trên nền tảng nhạc truyền thống, đồng thời sáng tạo nhịp điệu mới để vừa gần gũi vừa hiện đại. Chính sự kết hợp này đã giúp tác phẩm lan tỏa ra cả quốc tế, đặc biệt được yêu thích tại Trung Quốc.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, người đứng sau “concert quốc gia” Tổ Quốc Trong Tim, cho biết giữ gìn di sản và hồn cốt văn hóa là cốt lõi của mọi sản phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, sự sáng tạo và tận dụng nền tảng số sẽ giúp công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn. Anh lấy ví dụ chính từ chương trình Tổ Quốc Trong Tim, khi sự kết hợp giữa ca khúc cách mạng và âm nhạc đương đại đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh, đạt đến 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.

Sau buổi tọa đàm, Cục trưởng Xuân Bắc đưa ra góc nhìn về 12 ngành và lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Theo đó, Xuân Bắc nhấn mạnh không thể chọn ra ngành, lĩnh vực nào có sức ảnh hưởng nhất: “Trong số 12 ngành và lĩnh vực công nghiệp văn hóa, không có ngành và lĩnh vực nào có sức ảnh hưởng nhất. Tôi nghĩ không tự nhiên mà chúng ta có khái niệm 12 ngành và lĩnh vực trong công nghiệp văn hóa, đây là sự nghiên cứu rất rõ và kỹ càng”.

Đặc biệt, Cục trưởng nhấn mạnh không có văn hóa nào hơn văn hóa nào: “Chúng ta không thể nói văn hóa nào hơn văn hóa nào, văn hóa dân tộc này hơn dân tộc kia. Văn hóa là kết tinh, có được văn hóa từ quá trình lao động sản xuất. Vấn đề là chúng ta lựa chọn văn hóa nào dễ tiếp cận chứ không phải cái nào hay hơn cái nào. Chúng ta chọn tuồng, hát chèo ư? Chúng ta chọn hát xoan Phú Thọ ư? Như vậy là không công bằng với văn hóa khác. Quan trọng là góc nhìn của người sáng tạo để hướng đến người tiếp cận, cũng như mối quan tâm của người tiếp cận đến góc nhìn của người sáng tạo kia. Còn nếu để chấm điểm thì không được.”

Bên cạnh đó, khi trao đổi với đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, người đứng sau “concert quốc gia” Tổ Quốc Trong Tim, khán giả được rõ hơn về nguồn cảm hứng để concert này có thể chạm đến hàng triệu người theo dõi trong thời gian ngắn. Điểm khơi gợi đầu tiên cho đạo diễn là tình yêu nước.

Bài toán cân bằng giữa âm nhạc bất hủ của Cách mạng với nhạc trẻ không dễ để thực hiện. Đạo diễn concert Tổ Quốc Trong Tim để khán giả quyết định điều này, anh và BTC chỉ tìm ra công thức: “Để cân bằng giữa những bài ca đi cùng năm tháng và nhạc giới trẻ là điều rất khó. Luôn có những điều tuyệt vời trong các tác phẩm, không gian và cảm xúc khán giả khác nhau. Quay lại điểm gốc của vấn đề, bài ca đi cùng năm tháng vô cùng tuyệt vời, từ lời ca, cách thể hiện và cảm nhận của ông cha ta khi tạo ra các tác phẩm này. Còn nhạc trẻ đậm đà hơi thở thời đại, có nhiều từ khóa trendy, các bạn có thể dễ dàng chia sẻ. Đây là 2 đường thẳng song song có vẻ đẹp riêng. Vậy làm sao để giải quyết câu hỏi lớn này, thay vì cố tìm giao điểm thì chúng tôi đặt 2 đường thẳng ấy lên nhau, gộp vào làm 1. Chúng tôi mang bài ca đi cùng năm tháng cùng hòa âm phối khí mới để có hơi thở đương đại, chúng tôi mang nhạc trẻ vào không gian xúc cảm, mạch chảy của khán giả ngay trong lúc hòa ca với bài ca đi cùng năm tháng. Dần dần, không còn khoảng cách giữa các tác phẩm, chỉ còn điều duy nhất là cảm nhận, nhịp đập của khán giả. Khán giả là chủ thể duy nhất quyết định điều này.”

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tin rằng, với concert vừa rồi, BTC đã gieo một hạt mầm gắn kết: “Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim vừa rồi, chúng tôi tin chúng tôi đã gieo 1 hạt mầm. Hạt mầm này không phải tình yêu nước, vì tình yêu nước vốn có ở mọi thế hệ, trong đó thế hệ trẻ hiện nay đang nở rộ tình yêu nước vô cùng rực rỡ. Hạt mầm chúng tôi gieo ở đây là cảm nhận từ trái tim, xúc cảm với âm nhạc nghệ thuật của tình yêu nước, hòa thanh tất cả với nhau trong một không gian. Đây là điều chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm.”